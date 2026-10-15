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Samuel Vargas recorrió la zona ribereña y destacó el trabajo articulado con las instituciones del Tercer Sector

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En la mañana de hoy, Samuel Vargas volvio a recorrer la zona ribereña para conocer de cerca la situación de las familias afectadas por la creciente del río Paraná.

Vargas destacó el trabajo de prevención y acompañamiento que viene desarrollando su equipo ante el impacto del fenómeno de El Niño y la crecida del río Paraná, con especial atención en las familias afectadas de Barranqueras.

Según explicó, desde antes de que se manifestaran las consecuencias de este fenómeno, “se trabajó en la planificación de acciones para anticiparse a la emergencia y reducir su impacto en la comunidad lamentablemente no fuy escuchado en la conduccion municipal”.

Vargas remarcó su convicción en la institucionalización del trabajo social, entendiendo que las organizaciones cumplen un papel fundamental para llegar a quienes más lo necesitan. Por eso, su tarea se articula con organizaciones del tercer sector, iglesias, ONG y merenderos, que acompañan cotidianamente a las familias de los barrios.

En ese marco, la próxima semana llevará adelante la entrega de elementos de limpieza, orientada a reforzar la prevención sanitaria ante las consecuencias que puede generar el ingreso del agua en los hogares .

El objetivo es acompañar a las personas afectadas y contribuir a la higiene y la prevención de enfermedades, aspectos fundamentales durante la estadía en improvisados ranchos y después de la inundación.

Para Vargas, el trabajo conjunto con las instituciones y las organizaciones comunitarias constituye una herramienta clave para organizar la asistencia y brindar respuestas ante las necesidades que surgen en este contexto de emergencia.

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