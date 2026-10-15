Docentes de Castelli alertan por el cierre de profesorados y la pérdida de derechos laborales

Docentes del IES René Favaloro denuncian que la “disponibilidad” impuesta por el Ministerio ya afecta a los titularizados y que les quitarán la bonificación por zona desfavorable. Exigen reubicación definitiva y rechazo al fin de carreras.

Docentes del Instituto de Educación Superior René Favaloro de Castelli expresaron esta semana su profunda preocupación por el inminente cierre de profesorados impulsado por el Gobierno Provincial y por la pérdida de derechos laborales de quienes hace pocos meses lograron su titularización.

La advertencia surgió tras una reunión realizada este martes en la sede del establecimiento y en la que se exigió respuestas a la ministra Sofía Naidenoff.

“Muchos docentes titulares ya estamos en disponibilidad por el cierre de carreras y hoy corremos el riesgo de perder esas horas por las que tanto luchamos”, señalaron en un comunicado que se esparció en redes sociales.

Además, advirtieron que desde el Ministerio de Educación les informaron que, a partir del próximo mes, los titulares en disponibilidad dejarían de cobrar la bonificación por zona desfavorable. La Junta de Clasificación, según plantearon, no está resolviendo la reubicación de manera definitiva y muchos compañeros ya figuran en sus recibos de sueldo como docentes en disponibilidad.

Los educadores sostienen que la Dirección de Educación Superior recorre instituto por instituto solicitando la pausa de distintas carreras.

“Sabemos lo que significa pausa: es igual a cierre de carreras, pérdida de horas y menos estabilidad laboral”, afirmaron. En Castelli ya se confirmó el cierre del Profesorado de Economía y aún no se sabe qué sucederá el próximo año.

Ante este panorama, los docentes del IES Favaloro, con el acompañamiento de la Rectoría, resolvieron elevar notas urgentes al Comité de Rectores y a la Junta de Clasificación solicitando la reubicación definitiva de los titulares en disponibilidad, el reintegro inmediato del dinero descontado por zona desfavorable y un rechazo contundente al cierre de profesorados. También establecieron iniciar un plan de lucha conjunto con la comunidad bajo la consigna “No al cierre de carreras”.

“Lo que se consiguió con tantos años de lucha, este gobierno lo está destruyendo”, concluyeron.