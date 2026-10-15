El guiño de Lando Norris a Franco Colapinto tras el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto de McLaren se refirió con cariño al argentino en un streaming. Fue semanas después del accidente que involucró a ambos

Lando Norris tuvo un gesto con Franco Colapinto que buscó bajar la tensión de un vínculo marcado por el incidente en pista en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y un cruce de declaraciones semanas atrás. El vigente campeón mundial aprovechó una transmisión en vivo para dejar en claro que la relación con el argentino de Alpine se recompuso tras aquel episodio.

Fue en un streaming con Max Fewtrell que el vigente campeón mundial fue recibiendo figuritas (cromos) de distintos colegas suyos. Cuando le apareció la de Colapinto, lo calificó como un “buen amigo”.

El trasfondo de la relación entre ambos pilotos se remonta a la carrera en Bakú. En la vuelta 36, durante la reanudación de la carrera tras un período de coche de seguridad, Colapinto bloqueó los neumáticos al ingresar a la primera curva y perdió el control de su Alpine. El impacto afectó primero a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y luego, por efecto dominó, al McLaren de Norris, lo que forzó el abandono de los tres pilotos.

El piloto argentino concedió una entrevista al periodista Juan Fossaroli para la cadena ESPN. Durante la conversación, desarrollada en un espacio de la escudería Alpine Formula One Team, el deportista le respondió a las duras acusaciones que recibió de parte del británico

El argentino asumió de inmediato la responsabilidad del accidente. “Simplemente, un gran error”, admitió tras la carrera, y extendió sus disculpas tanto a Gasly como a Norris. La sanción deportiva no tardó en llegar: los comisarios le aplicaron una penalización de 10 segundos que, al no haber completado la carrera, se transformó en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de largada para la siguiente fecha del calendario.

La reacción inicial del piloto británico estuvo lejos de la conciliación. En declaraciones a Sky Sports y a BBC Radio 5 Live, el británico cuestionó con dureza la maniobra del argentino y llegó a reclamar una sanción ejemplar. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”, disparó el competidor de 26 años, quien agregó que ese tipo de conducción “no merece estar en la F1” y pidió al menos una suspensión de una fecha para el piloto argentino de 23 años.

El británico de McLaren se refirió a sus declaraciones en contra del argentino tras el accidente en Bakú

Sus palabras generaron una ola de repudio entre los seguidores del piloto de Pilar, que inundaron las redes sociales de Norris con críticas y mensajes de rechazo. El propio equipo Alpine condenó públicamente los ataques recibidos por sus comentarios, al tiempo que su director, Flavio Briatore, también expresó su malestar por la maniobra de Colapinto, aunque sin sumarse al reclamo de sanción.

Dos días después del incidente, Norris decidió dar marcha atrás con sus dichos. A través de una historia de Instagram, reconoció que sus palabras habían sido desproporcionadas. “Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber hecho”, escribió, y atribuyó sus declaraciones a la tensión del momento. “Sé que no debería haberlo hecho y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa, me equivoqué”, agregó.

En el mismo mensaje, Norris remarcó que el vínculo con Colapinto no había sufrido daños permanentes. “Franco y yo hemos llegado a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr”, cerró el comunicado.

Esa misma expresión, “buen amigo”, fue la que retomó durante el mencionado streaming en el que sostuvo la figurita del argentino, en un gesto que buscó confirmar públicamente la reconciliación tras uno de los episodios más tensos de la temporada 2026 de F1.

Este episodio se conoció un día después de que Franco Colapinto les pidiera a sus seguidores que terminaran con el hate en las redes sociales y dejaran de atacar a otros pilotos, a su equipo y sus integrantes.