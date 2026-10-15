El Chaco aprobó la emergencia habitacional y avanzó con un seguro de vida para bomberos voluntarios

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó la declaración de emergencia habitacional y un proyecto para garantizar un seguro de vida a los bomberos voluntarios. Además, declaró de interés legislativo las actividades por el Día del Bastón Blanco en Resistencia y dio prioridad al tratamiento de una enmienda constitucional que permitiría unificar las elecciones provinciales con las nacionales.

La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco avanzó con distintas iniciativas durante su última sesión, entre ellas la declaración de emergencia habitacional, la aprobación de un seguro de vida para bomberos voluntarios y la declaración de interés legislativo de las actividades de concientización por el Día del Bastón Blanco, realizadas en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia.

El diputado Sebastián Benítez Molas destacó la importancia de alcanzar consensos en temas de interés social y señaló que estas acciones contribuyen a visibilizar problemáticas que requieren el compromiso de las instituciones y de la comunidad.

Durante las actividades por el Día del Bastón Blanco, representantes de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad del municipio y de la fundación Bastones Blancos participaron de una jornada de concientización destinada a jóvenes de distintos establecimientos educativos.

La propuesta incluyó ejercicios para que los participantes pudieran experimentar algunas de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en su vida cotidiana.

En ese contexto, Benítez Mola señaló que las principales barreras están vinculadas con la accesibilidad, el transporte público y el estado de las veredas. Según explicó, estas dificultades condicionan la autonomía de las personas y su posibilidad de trasladarse, integrarse a la comunidad y acceder a un trabajo digno.

El legislador remarcó que, si bien existen leyes y proyectos orientados a mejorar estas condiciones, resulta fundamental el acompañamiento de los municipios, ya que varias de las cuestiones señaladas corresponden a sus competencias.

Una enmienda para permitir la unificación de las elecciones

Otro de los temas abordados fue el proyecto de enmienda constitucional que busca eliminar la prohibición de realizar las elecciones provinciales para cargos ejecutivos el mismo día que los comicios nacionales.

Según explicó el diputado, la propuesta no obligaría al Gobierno provincial a unificar las fechas, sino que le otorgaría esa posibilidad. Entre los argumentos a favor de la iniciativa, mencionó el ahorro de recursos económicos y la intención de evitar que la ciudadanía deba concurrir a votar en reiteradas oportunidades.

La Cámara otorgó prioridad al tratamiento del proyecto para la próxima sesión legislativa.

Emergencia habitacional y seguro para bomberos voluntarios

En relación con los resultados de la última sesión, Benítez Mola confirmó que se aprobó la declaración de emergencia habitacional para el Gobierno provincial. También destacó la aprobación de un proyecto de ley que permitirá garantizar un seguro de vida para los bomberos voluntarios.

El diputado consideró que ambas iniciativas representan avances en cuestiones relevantes para la provincia.

De esta manera, la agenda legislativa combinó medidas vinculadas con la situación habitacional y la protección de los bomberos con propuestas de accesibilidad e inclusión y una modificación constitucional que todavía deberá avanzar en su tratamiento.