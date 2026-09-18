Tensión en La Cámpora: Máximo le intervino el distrito a Recalde y levanta a Penacca

Máximo Kirchner le intervino el distrito a Mariano Recalde, principal referente de La Cámpora en la Ciudad y detonó el acuerdo que había tejido en la Legislatura para votar al Fiscal General y la Defensora del Pueblo.

LPO explicó que la votación de Pablo Yadarola dejó en un lugar incómodo a La Cámpora: el actual camarista fue parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido junto a directivos de Clarín. A pesar de esos antecedentes, casi todos los senadores peronistas, incluidos los camporistas, le dieron su aval.

Una semana más tarde la Legislatura votaba al Fiscal, que es el Procurador de la Ciudad, y los cargos de la Defensoría. Recalde había negociado con Juan Manuel Olmos para repartir dos de las cinco defensorías adjuntas del organismo que seguiría en manos de María Rosa Muiños.

“El peronismo aportaba la mitad de los votos, era lógico que se quedara con la mitad de los cargos”, explicó una fuente del PJ. Como referente de La Cámpora, Recalde negoció que una adjuntía fuera para Mara Brawer, del sector que lidera Daniel Filmus, y la otra para Magui Tiesso, de Peronismo Militante.

Pero pocos minutos antes de la sesión, Máximo se reunió Olmos y le avisó que los cuatro legisladores del espacio no acompañarían el pliego del fiscal general porteño. El líder de La Cámpora no quería avalar al jefe de los fiscales que el propio kirchnerismo cuestiona luego por permitir la represión de la Policía de la Ciudad.

“Si no votan, entonces se quedan afuera”, fue el castigo que recibió la organización, que se quedó sin ningun cargo.

Pese a esos votos en contra, el bloque peronista se sumó al oficialismo y otros bloques para votar por amplia mayoría a Martín López Zavaleta, el reemplazante de Juan Bautista Mahiques en la Fiscalía General, y a Muíños, la esposa de Olmos, que continuará como Defensora del Pueblo.

La orden de Máximo dejó expuesto a Recalde, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner y que incluso tiene un departamento en el edificio de San José 1111.

“Lo que hizo La Cámpora no tiene ningún sentido. Quedó a la vista que son muy minoritarios en el bloque, lo desautorizaron a Recalde y le regalaron dos cargos muy importantes al PRO y a Larreta”, analizaron en el peronismo.

El paso en falso toma otra trascendencia porque este año deberían renovarse las autoridades del peronismo porteño y la intención de casi todos los sectores era prorrogar los mandatos, con Recalde a la cabeza, hasta el año próximo.

Culposos por Yadarola, La Cámpora se perdió dos defensores en la Ciudad

El senador había quedado fortalecido por la elección de 2025, pero la intervención de Máximo lo dejó en una situación muy delicada y ahora en el camporismo hablan de un “parteaguas” para el liderazgo del distrito. El hijo de Cristina prefiere a Paula Penacca, la diputada nacional, para ganar terreno en la Ciudad.

En un sector de La Cámpora niegan que se haya abierto una grieta entre dos de los principales dirigentes del espacio y aseguran que a los pocos días de la votación en la Legislatura, compartieron una actividad en Colegiales.

En las fotos de la actividad que publicó La Cámpora, aparece Máximo junto a Julia Strada y Emiliano Estrada, pero no el ex presidente de Aerolíneas.