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Milei da luz verde al gasoducto de Llaryora a Vaca Muerta y mantiene frenado el de Pullaro para Santa Fe

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El gasoducto para Santa Fe fue frenado por Mieli y suspendió el proyecto de Mindli para producir úrea en el Gran Rosario.

 El cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía sembró de incertidumbre al Cordón Industrial del Gran Rosario y dejó a unos 200 trabajadores en alerta absoluta. Sin embargo, el grupo de Marcelo Mindlin tiene un proyecto alternativo para ese complejo industrial: construir una segunda planta de urea en el Gran Rosario.

 

Pero la nueva planta que demanda una inversión de 1.800 millones de dólares dependía de que se completase el gasoducto de Vaca Muerta a Santa Fe, el tramo Salliqueló-San Jerónimo, una obra que estaba avanzada pero el gobierno de Milei suspendió en 2024.

 Mientras mantiene frenado el gasoducto a Santa Fe, Milei dio luz verde al proyecto que conectará directamente Vaca Muerta con Córdoba. TGN presentó una inversión de USD 2.200 millones para unir Tratayén con La Carlota

 

Mientras mantiene frenado el gasoducto a Santa Fe, Milei dio luz verde al proyecto que conectará directamente Vaca Muerta con Córdoba. TGN presentó una inversión de USD 2.200 millones para unir Tratayén con La Carlota y el plan fue celebrado en X por Luis “Toto” Caputo.

 

El ducto hacia Santa Fe estaba previsto como la segunda etapa del entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. En octubre de 2023 se había aprobado el llamado a licitación para comprar los caños, pero el gobierno de Milei desistió del proyecto original durante 2024 y optó por obras de compresión y ampliaciones de menor alcance.

Mindlin y Milei en Bahía Blanca donde Pampa va a consturir una planta de urea&nbsp;

Mindlin y Milei en Bahía Blanca donde Pampa va a consturir una planta de urea

 

El proyecto contemplaba un gasoducto de 524 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, capaz de transportar 21 millones de metros cúbicos diarios desde Salliqueló hasta la planta compresora de San Jerónimo, en el departamento San Lorenzo. La inversión fue calculada en alrededor de USD 2.300 millones.

 

En cambio, el Gasoducto Manuel Belgrano que impulsa TGN tendrá 753 kilómetros y atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba hasta conectarse con la planta de La Carlota. La compañía proyecta una capacidad inicial de 13 millones de metros cúbicos diarios y prevé que entre en funcionamiento en abril de 2029.

 

La obra principal demandará USD 1.500 millones y se complementará con otros USD 700 millones destinados a ampliar el sistema de TGN. En su pico de ejecución generará 2.000 empleos y permitirá reemplazar importaciones de GNL y gasoil por unos USD 700 millones anuales.

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