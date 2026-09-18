La Armada Argentina apartó a nueve militares en medio de denuncias por fraude en sueldos de $1.600 millones

Ocho capitanes de corbeta y un suboficial quedaron en disponibilidad por el esquema de pagos indebidos que habría dejado un perjuicio estimado en 1.600 millones de pesos.

(BUENOS AIRES).- «Dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes», informó la Armada Argentina mediante un comunicado difundido el jueves. La fuerza apartó de sus cargos a nueve militares —ocho capitanes de corbeta y un suboficial— tras la denuncia penal por fraude en la liquidación de sueldos y viáticos, un esquema que habría dejado un perjuicio estimado en unos 1.600 millones de pesos.

El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, ordenó el pase a disponibilidad de los nueve efectivos, quienes serán investigados según el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Esa medida, prevista en la Ley de Personal Militar, implica que quedan transitoriamente sin funciones por un máximo de un año, sin degradación por ahora. Entre las sanciones que podrían aplicarles si avanza el proceso disciplinario puede caber hasta la destitución.

La denuncia penal fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. Las anomalías se detectaron en febrero de 2026, al encontrarse suplementos improcedentes abonados a cinco agentes, y la investigación interna se activó a partir del alerta de una teniente de navío, contadora pública que trabaja en el área de liquidación de sueldos. Según las fuentes navales, esa oficial habría recibido incluso un ofrecimiento de dinero para no revelar el hallazgo a sus superiores.

Según la presentación judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por un total histórico de 981.148.567,88 pesos. Tras la restitución de 42,5 millones por parte de algunos beneficiados, el perjuicio comprobado asciende a 938 millones, aunque la investigación interna continúa y la cifra estimada del fraude llegaría a unos 1.600 millones de pesos. Las maniobras incluían falsos viáticos por viajes al exterior que a veces ni siquiera se concretaban, cobros fantasma con CUIL de personal retirado o dado de baja, y suplementos con retorno, que obligaban a devolver el 50% de lo cobrado.

Los beneficiarios de los pagos

La mayor beneficiaria fue María del Carmen Prieto, quien percibió 152.259.495,86 pesos en 46 acreditaciones sin tener vínculo laboral con la fuerza. Prieto es cónyuge del capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista de la Armada, relevado preventivamente en agosto. En las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía esas acreditaciones, que las realizaba manualmente y que decidía personalmente sus destinatarios e importes; habría manifestado que ninguna otra persona participaba en esas decisiones.

Otras tres personas sin relación con la Armada también cobraron sumas relevantes: Damián Andrés Santana recibió 99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, 90,4 millones. En conjunto, los cuatro beneficiarios sin vínculo con la fuerza obtuvieron 184 acreditaciones por 434.200.718,04 pesos, el 44,25% del total denunciado. El mecanismo consistía en incorporar los pagos indebidos al proceso mensual de sueldos de más de 24.000 personas, junto con los haberes legítimos, lo que permitía eludir los controles previos a la generación de los archivos bancarios.

Frente al escándalo, la Armada reforzó los controles, separó las funciones de liquidación, pago y conciliación, relevó a Atanasoff y preservó los equipos y archivos. En su comunicado, la fuerza afirmó que mantiene una «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre». La denuncia se conoció además en un momento sensible para la institución: días antes, el presidente Javier Milei había girado un refuerzo presupuestario de 218.000 millones de pesos para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, y Romay se encontraba de visita oficial en Paraguay, donde fue condecorado con la Medalla al Mérito por el presidente Santiago Peña.