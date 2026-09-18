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Agregar bicarbonato de sodio al balde para limpiar el baño: por qué lo recomiendan y para qué sirve

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Conocé los beneficios de este gesto y cómo aprovecharlo. Las precauciones para no dañar las superficies.

La limpieza del baño es una de las más tediosas de la casa. Si bien hay productos específicos para hacerla, muchas personas utilizan el bicarbonato de sodio para dejarlo impecable.

Mezclado con agua, este producto se transforma en una solución sencilla que puede aplicarse con un paño o esponja para limpiar distintas superficies. Esta mezcla resulta útil para remover suciedad superficial, restos de jabón y algunos olores desagradables, lo que funciona como complemento de la limpieza habitual.

Por qué recomiendan usar bicarbonato de sodio con agua

El bicarbonato es una sustancia ligeramente alcalina que ayuda a desprender la suciedad y facilita la limpieza de varias superficies del baño. Al combinarlo con agua, se obtiene una preparación que puede aplicarse con facilidad y que aporta una acción de limpieza suave.

El bicarbonato es ideal para remover suciedad y restos de jabón. (Imagen ilustrativa IA Gemini)
El bicarbonato es ideal para remover suciedad y restos de jabón. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Esta solución es ideal para limpiar zonas donde se acumulan restos de productos de higiene y suciedad cotidiana.

Sin embargo, es importante aclarar que el bicarbonato no reemplaza a los desinfectantes cuando el objetivo es eliminar microorganismos. Para una limpieza profunda, siempre hay que elegir el producto adecuado según la superficie y el tipo de suciedad.

Cómo preparar y aplicar la mezcla de bicarbonato y agua

  1. Colocá 1 litro de agua tibia en un balde.
  2. Agregá 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  3. Revolvé hasta que se disuelva.
  4. Antes de aplicar la mezcla, retirá el polvo y la suciedad con un paño seco.
  5. Aplicá en las superficies con un paño o esponja y frotá suavemente.
  6. Enjuagá con un repasador húmedo y secá.

Para qué sirve el bicarbonato en el baño y qué precauciones tomar

El bicarbonato con agua es útil para remover restos de jabón en azulejos, bañeras y otras superficies, lo que ayuda a aflojar la suciedad con una fricción suave. También es conocido por su capacidad para neutralizar olores desagradables, por lo que se usa como complemento en la limpieza de zonas donde suelen concentrarse malos olores.

Aplicado con un paño húmedo, ayuda a limpiar suciedad superficial en superficies lavables del baño. Sin embargo, antes de utilizarlo, es recomendable consultar las indicaciones del fabricante y hacer una prueba en una zona poco visible, sobre todo si se trata de materiales delicados.

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