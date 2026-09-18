Lacunza se tomó licencia en Racing y pidió respaldo a los hinchas ante la crisis futbolística: “Nunca la violencia nos ayudará”

En medio de la crisis deportiva que atraviesa Racing, el vicepresidente primero, Hernán Lacunza, anunció que se tomará licencia de su cargo en la Comisión Directiva. La decisión llegó en un contexto de malos resultados y creciente tensión en el club de Avellaneda.

A través de un comunicado oficial, Racing informó que Lacunza se apartará de sus funciones para evitar que su actividad pública como candidato a presidente de la Nación en 2027 interfiera en la gestión diaria de la institución. El dirigente había asumido la responsabilidad en diciembre de 2024 y, tras año y medio de gestión, reconoció que le resultó difícil compatibilizar sus agendas.

El mensaje de Lacunza: respaldo a los hinchas y rechazo a la violencia

En una carta dirigida a los socios y simpatizantes, Lacunza explicó los motivos de su licencia y dejó varias reflexiones sobre el presente de la institución. “No quería ausentarme en un momento deportivo adverso”, aseguró, y agradeció la confianza de los socios.

El dirigente también se refirió a los rumores sobre la influencia de la política partidaria en la vida interna del club. “En la comisión directiva hay peronistas, radicales, liberales, socialistas. Allí nos convoca un fin superior: Racing. Nunca escuché que en alguna decisión alguien preguntara la opinión de un partido político”, remarcó, y sostuvo que los criterios que guían la gestión son la honestidad, la idoneidad, la experiencia y el trabajo en equipo.

Lacunza hizo hincapié en la diferencia entre la pasión y la gestión: “Todos sabemos que los resultados del fútbol profesional masculino son malos en lo que va de 2026. Y que 2025 fue bueno. Los logros institucionales o deportivos quedan subordinados al resultado del primer equipo cada fin de semana”, señaló. Además, recordó una frase habitual en la dirigencia: “Un dirigente no puede comportarse como un hincha, aunque lo sufra igual”.

El dirigente pidió apoyo para el plantel (Foto: X@RacingClub).

Por último, pidió tranquilidad y apoyo para el plantel: “Nunca la violencia, solo la tranquilidad colectiva nos ayudará a transitarlo hasta que el mérito (y algo de fortuna) vuelvan a premiarnos con los resultados que todos deseamos. Mientras tanto, ‘ustedes poniendo huevo y yo alentando’ será la música que más ayudará a nuestros jugadores mañana en el Cilindro”.

El contexto de la crisis en Racing y el futuro de la dirigencia

La licencia de Lacunza se produce en un momento de fuerte malestar entre los hinchas por la campaña del equipo, que marcha último en su grupo en el Torneo Clausura. El propio dirigente reconoció que los triunfos suelen disimular errores y que las derrotas los potencian, pero pidió enfocar la energía en el apoyo para salir del complicado momento.

Racing recibirá esta noche a Sarmiento de Junín por el torneo local y el sábado 27 enfrentará a Boca en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina.