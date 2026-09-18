Despidos en Olivos: Rodolfo Aguiar advirtió que hay “riesgo de que gobiernen nuevamente los militares”

El secretario general de ATE cuestionó las cesantías de trabajadores de la residencia presidencial y denunció una creciente militarización del Gobierno de Javier Milei.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó los despidos de trabajadores de la Quinta de Olivos y advirtió sobre una supuesta creciente militarización del Gobierno nacional. Según sostuvo, las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei representan un riesgo para la democracia.

Durante una entrevista con Futuröck, Aguiar se refirió a las cesantías de 14 trabajadores de la residencia presidencial, entre ellos personal de jardinería, administración, limpieza, mozos y cocina. “Desde ATE nos preocupa la creciente militarización del Gobierno nacional y una democracia que aparece cada vez más restringida”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que algunos de los trabajadores despedidos tenían hasta 30 años de antigüedad y habían atravesado distintas administraciones. “Son 14 los despidos, entre personal de jardinería, administrativos, limpieza, mozos y cocina, algunos con 30 años de antigüedad, que atravesaron todos los gobiernos”, detalló.

Críticas a los argumentos del Gobierno

Aguiar cuestionó que “ese argumento del Gobierno que motiva o funda las cesantías por seguridad es absolutamente falso. No existe ningún espionaje”, sostuvo. El secretario general de ATE también lanzó duras críticas contra el Presidente, aunque sus afirmaciones sobre su estado mental no fueron acompañadas por un diagnóstico ni por evidencia médica presentada en la entrevista.

“El presidente Milei vive su propia ficción, la desconexión con la realidad es absoluta y completa”, afirmó. En ese marco, Aguiar vinculó los despidos con una situación institucional más amplia. “La democracia hoy está reducida a su mínima expresión y uno puede confirmarlo a partir de estas arbitrariedades que comete el presidente Milei”, señaló.

La advertencia sobre las Fuerzas Armadas

El dirigente sindical expresó su preocupación por el rol que podrían asumir los militares dentro de la administración pública. “Creo que corremos un riesgo cierto de que terminen gobernando los militares nuevamente en nuestro país. Y no es ninguna exageración”, manifestó. Aguiar también cuestionó el rumbo económico y político del Gobierno, al que vinculó con un supuesto proceso de “colonización”.

“Si uno puede evaluar, estamos enfrentando un plan de colonización. Está claro. Entonces, ese bloque dominante que es el Gobierno, que son las principales empresas, con la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, el proyecto que tienen es un proyecto de descolonización que no pasa sin represión como pasó hasta ahora y ahora con un creciente grado de militarización”, sostuvo.

Por último, planteó un escenario de riesgo si los trabajadores estatales fueran reemplazados por integrantes de las Fuerzas Armadas. “Si de la Administración Pública desaparecen los trabajadores y todos los puestos los empiezan a ocupar los militares, los milicos, está claro que vamos a terminar en una nueva dictadura encubierta. No es joda lo que está pasando”, concluyó.