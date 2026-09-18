La jugada de Jalil y Sáenz para ser candidatos y que Lijo vaya a la Corte

El catamarqueño Raúl Jalil y Gustavo Sáenz encontrar una diagonal en Ariel Lijo para conseguir el aval de la Corte Suprema para pelear por un tercer mandato en sus provincias.

Ambos gobernadores tienen obstáculos constitucionales. Jalil limitó la reelección indefinida establecida en la Constitución de su distrito, cuando finalizaba su primer mandato, pero estableció que esa reglamentación empezará a contar a partir de su segundo turno al frente de la provincia.

El peronismo catamarqueño, con Lucía Corpacci a la cabeza, prefiere a Gustavo Saadi para confrontar con Javier Milei. Y Jalil, que empezaba a resignarse a esa realidad un año antes de las elecciones, no termina de barajar la posibilidad de aprovechar el impulso de la Rosada para ser candidato. Los libertarios ya le avisaron a Jalil que lo van a respaldar para que consiga su tercer mandato.

La situación de Sáenz es diferente, porque Karina Milei ya avisó en la última reunión de la mesa política que Salta es una de las pocas provincias en las que La Libertad Avanza tiene serias chances de ganar. Por eso pidió empujar con fuerza la candidatura de Emilia Orozco, que responde a Alfredo Olmedo. Sáenz se enteró y salió a atacar al gobierno en los medios. “La paciencia se va acabando”, dijo.

Como explicó LPO, el obstáculo constitucional de Sáenz asoma más complicado que el de Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo. Por eso apuesta a una jugada calcada con Jalil: acortar los tiempos electorales, es decir, adelantar las elecciones locales para que cuando llegue la inexorable impugnación, el tema recaiga en las amigables cortes locales.

Para cuando las impugnaciones terminen en la Corte Suprema de la Nación, tanto Jalil como Sáenz aspiran a que el Máximo Tribunal esté ampliado y que en uno de los nuevos lugares esté sentado Lijo.

El juez federal más poderoso de Comodoro Py fue propuesto para la Corte por el gobierno de Milei, pero su pliego fue rechazado por el Senado. En una ampliación del tribunal, sin embargo, podría conseguir el apoyo de los gobernadores.

La idea de Sáenz y Jalil es que, cuando sus objeciones alcancen la máxima instancia, la nueva conformación les dé luz verde para continuar al mando de sus provincias.