Barrionuevo destrozó a Lugones por la crisis de la salud: “o son inconscientes o se hacen los boludos”

El líder del sindicato de los gastronómicos dijo que la situación de las obras sociales “es terminal”. Dardo a Rodrigo Lugones.

Luis Barrionuevo rompió el silencio público después de mucho tiempo y destrozó al ministro de Salud, Mario Lugones, por la crisis de las obras sociales.

El líder del sindicato de gastronómicos dijo que la crisis del sistema de salud es “terminal” y apuntó a la inacción de Lugones, de quien fue socio en el Sanatorio Güemes. “Son inconscientes o se hacen los boludos”, lanzó Barrionuevo.

“El sistema está retrotrayéndonos a la época de los 90”, dijo Barrionuevo que recordó su gestión como interventor del INOS, el organismo que regulaba las obras sociales. “En ese momento estaban las obras sociales fundidas. ¿Por qué? Porque sacaron la plata de los sindicatos para ponerla en las obras sociales”, dijo el sindicalista que lo igualó con la situación actual.

“El negocio que hay de los laboratorios y de las droguerías es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud”, advirtió.

“Yo digo que o resuelven el problema o que se la lleve Mario Lugones. ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social del gastronómico’. Y cada obra social tiene que darle la llave y que maneje él la salud”, lo desafió Barrionuevo, que en otro pasaje de la entrevista lanzó un dardo sin nombrarlo a Rodrigo Lugones “por las oficinas de negocios que abrieron en Madrid.

“El negocio que hay de los laboratorios y de las droguerías es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud, muy mal”, agregó Barrionuevo, que dijo que el problema surge de la caída de los salarios y de la cantidad de empleados registrados que detonó la recaudación de las obras sociales.

“El tema es generalizado. Yo le presté del sindicato a la obra social 10 millones de dólares para que no me corten la salud. La deuda la condoné. Bueno, en esta situación están todos, todos están sacando plata del sindicato, con lo cual vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales”, completó.