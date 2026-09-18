La dura acusación de Maximiliano Ferraro contra Milei: “Tener una herramienta penal para disciplinar y perseguir”

Maximiliano Ferraro puntualizó en un artículo del proyecto que envió Javier Milei al Congreso sobre la «soberanía nacional».

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó el proyecto de Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso y puso el foco en el artículo 111. Según planteó en un extenso mensaje publicado en X, la iniciativa podría generar una herramienta penal para perseguir expresiones consideradas contrarias a los intereses nacionales.

“La tentación autocrática de Milei bajo la excusa de la soberanía nacional”, escribió Ferraro al comienzo de su publicación. El legislador sostuvo que el artículo incorpora “un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdo?an, Maduro y Bukele” y afirmó que el objetivo sería contar con una herramienta de persecución política penal.

La crítica al nuevo tipo penal

Ferraro cuestionó específicamente que la iniciativa busque proteger al país frente a campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros. En ese marco, recordó el caso de Cerimedo y planteó: “Cuando Cerimedo las hacía a favor del Presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados”.

El diputado también mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump y cuestionó cómo debería interpretarse su supuesto respaldo a Milei durante las elecciones legislativas frente a las disposiciones del proyecto. “¿Cómo se compatibilizaría ese tipo de intervención extranjera con el primer párrafo del artículo 225 bis?”, preguntó.

Ferraro sostuvo que el proyecto presenta “ambigüedades peligrosas” y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una tipificación penal vinculada con la desinformación. Para el legislador, también debe discutirse el deber estatal de informar: “El Gobierno tiene la obligación de informar con transparencia”.

El reclamo por la libertad de expresión

En su publicación, Ferraro defendió el derecho de ciudadanos, periodistas y dirigentes a cuestionar la información oficial. “Los ciudadanos, periodistas y dirigentes tenemos derecho a analizar esa información, cuestionar su veracidad y expresar opiniones diferentes”, afirmó.

Finalmente, el diputado sostuvo que el Estado no debería arrogarse “el monopolio de la verdad ni convertir en delito la crítica a sus propias versiones”. Y concluyó su cuestionamiento al proyecto con una advertencia: “La defensa de la soberanía sobre Malvinas y el Atlántico Sur no puede habilitar cualquier cosa”.