El peronismo intenta convencer a los aliados de Milei de votar contra el proyecto de Zonas Frías en el Senado

Los senadores del peronismo retomaron la estrategia que usaron cuando voltearon la ley de extranjerización de la tierra para dar vuelta los votos de legisladores aliados del gobierno, dispuestos a apoyar el recorte de Zonas Frías.

Fuentes del interbloque de José Mayans comentaron a LPO que ya están hablando con integrantes de bancadas provinciales que suelen plegarse a las iniciativas parlamentarias del oficialismo pero que podrían cambiar su voluntad, tal como ocurrió cuando le desflecaron la ley de propiedad privada a Federico Sturzenegger. Uno de los encargados de llevar las conversaciones es Eduardo “Wado” De Pedro e, incluso, advierten que podría abrirse una grieta en la UCR a la hora de someter al debate en recinto el tema de los beneficios a los hogares en las tarifas de gas.

En efecto, los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri no habrían definido su voto aún. En su momento, el gobernador Alfredo Cornejo le hizo saber a la Casa Rosada que era inoportuno votar la ley de medidas económicas, que además del tarifazo contra las familias en las facturas de gas esconde una compensación millonaria a las empresas, en medio de uno de los inviernos más gélidos que se recuerden. De hecho, los pasos cordilleranos hacia Chile estuvieron cerrados más tiempo de lo habitual este año, por las intensas nevadas.

Patricia Bullrich, por su parte, hizo saber a sus pares de otros bloques que planeaba sesionar la semana próxima, con Zonas Frías en el temario. El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, fue dictaminado en la Comisión de Energía, Minería y Combustibles el último miércoles. Entre sus firmantes, estuvieron la salteña Flavia Royón y la jujeña Carolina Moisés.

Los gobernadores y Santilli acordaron postergar la votación de zonas frías para septiembre y resisten suspender las PASO

Por otra parte, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano presentaron un dictamen de minoría, que propone la creación de una Zona Polar, para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Como informó LPO, el senador patagónico se lo enrostró a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y reclamó el acompañamiento para su proyecto, con el objetivo de sostener el beneficio.

Los respaldos de los aliados del gobierno estaban atados a que el ministro Luis “Toto” Caputo cumpliera la promesa de compensar a las provincias del norte con un subsidio por Zonas Cálidas, pero el decreto nunca salió. Los gobernadores encontraron en Diego Santilli un interlocutor para seguir tramitando sus reclamos: el jefe de Gabinete llegó a viajar a una cumbre en Posadas para reunirse con todos ellos, ratificó sus promesas en tierra mesopotámica y dijo que se había vuelto con el compromiso de aquellos caciques del norte para que sus legisladores acompañen a la tropa libertaria.

Sobre esa línea de flotación estaría operando ahora el peronismo. Mayans conduce un interbloque donde se juntan 21 peronistas y kirchneristas, los santiagueños Elia Moreno y Gerardo Zamora, el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal, pero al cierre de esta nota computaban al menos 7 votos más. Eso los arrimaría a las 32 voluntades, a solo cuatro del bloqueo de la ley, con desempate de Victoria Villarruel.

Sin embargo, los peronistas podrían contar con una banca menos si Bullrich consiguiera abrir el recinto para el jueves que viene. Anabel Fernández Sagasti está de licencia, a punto de dar a luz a su hijo, y recién podría retomar sus tareas legislativas dentro de un par de semanas, confiesa un senador peronista.

Los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri no habrían definido su voto aún. En su momento, el gobernador Alfredo Cornejo le hizo saber a la Casa Rosada que era inoportuno votar la ley de medidas económicas, que además del tarifazo contra las familias en las facturas de gas esconde una compensación millonaria a las empresas, en medio de uno de los inviernos más gélidos que se recuerden.

El gobierno apura la discusión para acelerar la negociación por la eliminación de las PASO, pero los aliados le aclaran a Bullrich que no están para hacer oficialismo y también demandan que se contemple la agenda de sus provincias. Por lo demás, el oficialismo está urgido de sesionar para que se termine de aprobar la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, en medio de las sospechas instaladas por la oposición acerca de que la ley sería para blanquear el opaco traslado de lingotes de oro de las reservas al Banco de Inglaterra.

Como hasta ahora no aparecen los votos, la jefa de LLA tiene dificultades para avanzar. Los peronistas se ilusionan con que los libertarios tengan que postergar la convocatoria, para conseguir más votos en contra.

El proyecto de Medidas Energéticas, conocido como Zonas Frías, es una modificación al esquema diseñado por la ley que impulsó Máximo Kirchner en 2021. El diputado peronista amplió la cobertura del beneficio a regiones provinciales que antes se englobaban bajo una supuesta zona templada. De ese modo, el apoyo del Estado alcanzó a miles de hogares de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y hasta la Puna, donde la amplitud térmica amerita una cobertura por el alto consumo popular.

Tettamanti defendió la iniciativa en la comisión del Senado, al decir que “1,6 millones de usuarios -incorporados en el 2021- van a perder todo subsidio”.