Bullrich provoca a Milei con una canción de Lali: “No voy a cambiar por mucho que ladren”

“No voy a vivir con miedo a nacer; Si voy a morir, que sea más tarde; No voy a parar por miedo a correr; Sé que quisieran poder controlarme”, comienza la canción que Lali publicó después de “Fanático”, el tema que le dedicó a Milei.

“No voy a cambiar, por mucho que ladren”, es otra de las frases que eligió Bullrich. Tampoco parece inocente la apelación al ladrido, justo un día después de que voceros oficiales informaron que Milei enfureció cuando trascendió que hubo un inconveniente con uno sus perros en Olivos.

“Sé que todos los peros tienen un porqué; Cuando desespero, sé que estamos bien; Nunca fui lo que querían de mí y no me importa; Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra; Y las cosas que me pueden decir ya no me importan; Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy”, dice el último tramo de la canción que utilizó Bullrich en su video.

Patricia se filmó en su escritorio, prendiendo su tablet y eligiendo la canción “No me importa” de Lali Espósito, a quien Milei odia especialmente y llama “Ladri Depósito”

La jefe del bloque libertario en el Senado quedó muy molesta después de que Caputo mandó el Presupuesto sin avisarle que contenía un feroz ajuste en discapacidad, justo cuando negociaba con los aliados un proyecto alternativo al de la oposición para extender la emergencia.

Un día antes, LPO ya había revelado la tensión en la mesa política por el proyecto de eliminación de las PASO. En la Rosada se enojaron porque Patricia blanqueó en los medios que no tienen los votos, justo cuando Karina Milei ordenó avanzar con todo con el proyecto, y sospechan que está frenando la eliminación.

El tema de fondo es que la exministra de Seguridad no abandona su proyecto presidencial y cree que necesitará las PASO (o una versión de primarias no obligatorias) si Milei no llega fuerte al año que viene y tiene que dirimir la candidatura de la derecha con algún otro elegido de Karina como puede ser Martín Menem. “Les gano a todos”, dice en la intimidad.

Bullrich tiene el respaldo de empresarios de peso como Paolo Rocca o Héctor Magnetto, que están hartos de Milei, y mantiene una intención de voto más alta que la de Milei. La senadora ya dicho que quiere ser presidente “después de Milei”, aunque no está claro si cree que eso será en 2027 o en 2031.

Los últimos movimientos de Patricia son muy evidentes, pero también venía tomando distancia en las últimas semanas con declaraciones sobre la situación económica que no pasaron desapercibidos en la Rosada y Economía. Un dato que mira Bullrich y, que muestra la última encuesta de UdeSA, es que está empezando a perder a sus votantes históricos que no quieren a Milei.