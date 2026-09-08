Soledad Silveyra sigue internada: qué se sabe de su estado de salud

Soledad Silveyra continúa internada luego del accidente que sufrió en su casa. En diálogo con TN Show, su hijo Baltazar Jaramillo contó cómo se encuentra la actriz y explicó que permanecerá hospitalizada.

“Está internada hasta resolver la internación domiciliaria”, explicó el hijo de la actriz. Además, anticipó que deberá atravesar un extenso proceso de recuperación: “Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable”.

A pesar de la situación, llevó tranquilidad sobre el estado actual de Silveyra y aseguró: “Está bien”. En cuanto a cómo atraviesa este momento en lo emocional, agregó: “Está muy enojada con ella misma”.

Soledad Silveyra habló del problema de salud que atraviesa. (Foto: captura eltrece)

Qué le pasó a Soledad Silveyra

Soledad Silveyra fue internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una fuerte caída.

“Tuvo un accidente ayer en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”, comentó Baltazar Jaramillo al periodista Pepe Ochoa.

Luego, el panelista señaló: “Ayer se cayó, estaba sola, llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla y la internaron”.

Ochoa además contó que Baltazar le dijo que su mamá no ve la hora de poder regresar a su casa. “Me dijo que Solita está put… en el cuarto, que se quiere ir, pero obviamente tiene para rato. De ánimo está bien”, cerró y adelantó que mañana podría darle el alta médica.

El deseo que pidió Soledad Silveyra en medio de su problema de salud

Hace algunas semanas, Soledad Silveyra contó en La noche de Mirtha (eltrece) que llevaba más de seis meses con un problema físico. “Tengo una trocanteritis”, había explicado ella.

A través de las redes sociales, compartió un mensaje con sus seguidores en el que habló de sus ganas de recuperarse para volver a hacer lo que más disfruta: actuar.

Luego de referirse a su presente, expresó un deseo muy concreto: recuperar su bienestar para regresar a los escenarios.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió.

Soledad Silveyra reflexionó sobre su deseo de volver a actuar. (Foto: Instagram/soledad_solita_silveyra)

La actriz también reflexionó sobre el significado que tiene la profesión en su vida y destacó la importancia de mantenerse conectada con el oficio: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.