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El sentido posteo de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de su hija Blanca: “La ausencia es parte de la vida”

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La nena que el actor tuvo con Pampita murió el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Chile.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte con un sentido posteo en sus redes sociales. Como ocurre cada 8 de septiembre, el actor le dedicó unas palabras a la nena que tuvo con Pampita, quien murió el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una foto en la que abraza a la pequeña y acompañó la imagen con una extensa reflexión sobre el paso del tiempo, los recuerdos y la manera en que atraviesa cada aniversario de su partida.

Una de las frases que más se destacó de su mensaje fue: “La ausencia es parte de la vida”. La reflexión apareció hacia el final de un texto en el que Benja habló sobre las anécdotas que permanecen presentes pese a los años, y sobre cómo mantiene vivo el recuerdo de su hija junto a sus hermanos.

Benjamín Vicuña y su posteo para Blanca. (Foto: Instagram/benjaminvicuna.ok)
Benjamín Vicuña y su posteo para Blanca. (Foto: Instagram/benjaminvicuna.ok)

El sentido mensaje que escribió Benjamín Vicuña

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, comenzó el actor.

Luego hizo referencia a la fecha y a la presencia de Blanca en sus pensamientos: “Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”.

Más adelante, Vicuña recordó a la nena y habló de las fotos que conserva: “Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”.

Una de las fotos más emotivas de Blanca con Benjamín Vicuña y Pampita. (Foto: Instagram/pampitaoficial)
Una de las fotos más emotivas de Blanca con Benjamín Vicuña y Pampita. (Foto: Instagram/pampitaoficial)

También contó cómo comparte ese recuerdo con sus otros hijos: “Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de como les decías a los caballos, de tus palabras justas”.

En ese sentido, reconoció que aunque algunas historias se repitan, mantiene intacto el deseo de transmitir quién fue Blanca: “Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”.

Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca, en uno de sus cumpleaños. (Foto: Instagram/benjaminvicuna.ok)
Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca, en uno de sus cumpleaños. (Foto: Instagram/benjaminvicuna.ok)

El actor también reflexionó sobre lo que significó la llegada de su hija a su vida: “Fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue”.

A continuación, apareció la frase que eligió para resumir parte de ese aprendizaje: “Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio”.

En el cierre de su mensaje, Vicuña volvió a mencionar este mes y expresó su intención de seguir manteniendo presente a Blanca: “Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”.

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