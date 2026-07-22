El avión que eligió Messi para regresar a Rosario: vale más de US$60 millones y es uno de los más sofisticados del mundo

Lionel Messi regresó este martes a la región después de la final del Mundial 2026 y lo hizo en un avión que llamó la atención apenas tocó pista en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente, el capitán de la Selección no utilizó su conocido Gulfstream V, la aeronave asociada a sus viajes personales, sino un Bombardier Global 6000 operado por NetJets, la empresa de aviación privada que además es uno de sus patrocinadores oficiales.

Ese cambio dejó un detalle que no pasó inadvertido entre los fanáticos de la aviación: el jet elegido por Messi está considerado uno de los modelos ejecutivos más sofisticados del mundo y su valor puede superar los 60 millones de dólares, dependiendo de la configuración y el equipamiento.

El avión está valuado en 60 millones de dólares. (Foto: Reuter)

Por qué Messi no usó su avión

Después de la final del Mundial, Messi viajó desde Nueva York hasta Miami y, desde allí, despegó junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos desde el aeropuerto de Fort Lauderdale rumbo a Rosario.

El uso de una aeronave de NetJets se explica por la relación comercial que une al futbolista con la compañía, que suele proporcionar vuelos privados a sus embajadores y clientes de alto perfil.

Cómo es el Bombardier Global 6000

El Global 6000 tiene capacidad para transportar hasta 17 pasajeros, mide más de 30 metros de largo y cuenta con una cabina de aproximadamente 13 metros diseñada para vuelos intercontinentales de larga distancia.

Entre sus características más llamativas se encuentran:

Autonomía cercana a 11.100 kilómetros.

Velocidad máxima de Mach 0,89.

Capacidad para volar a más de 15.000 metros de altura.

Conexión a internet durante todo el trayecto.

Acceso al equipaje en pleno vuelo.

Espacios diferenciados para trabajar, comer y descansar.

La propia NetJets lo presenta como uno de sus modelos estrella para trayectos internacionales de larga duración.

El modelo alcanza una autonomía máxima cercana a los 11.100 kilómetros. (Foto: Bombardier/Web)

El detalle más exclusivo: migraciones dentro del avión

El dato más llamativo del regreso de Messi apareció después del aterrizaje.

Una vez que el avión tocó pista, fue trasladado a un sector apartado del aeropuerto y el capitán realizó los trámites migratorios dentro del propio avión, sin pasar por la terminal donde lo esperaban decenas de hinchas.

Minutos más tarde, él y su familia salieron directamente en una camioneta rumbo a Kentucky Club de Campo, en Funes, donde pasarán algunos días antes de que Messi vuelva a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.