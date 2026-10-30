La drástica decisión que tomaron los investigadores por la muerte de Hayden Panettiere, la actriz de “Héroes” y “Nashville”

La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere se cerró de manera oficial a dos meses de la tragedia que ocurrió con la figura televisiva.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Page Six, las autoridades forenses determinaron que la sobredosis que provocó la muerte de la estrella de la serie Héroes fue accidental.

Un vocero del Departamento de Policía de Greenville le confirmó a ese medio que ya no investigarán más con respecto a lo que ocurrió.

La actriz murió el 16 de agosto cuando estaba en un departamento que había alquilado en Greenville, Carolina del Sur, junto a su novio, Brian Hickerson. Tenía 36 años.

La oficina forense del condado de Greenville determinó en septiembre que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de psicofármacos: fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia no reveló signos de traumatismo.

Sin embargo, la investigación policial permaneció abierta incluso después de que el forense dictaminara que su muerte fue accidental debido a la acción del cuñado y la pareja de Panettiere. Incluso, la DEA formó parte inicial de las averiguaciones que se hicieron.

Hayden Panettiere murió a los 36 años. (Foto: AP)

Según publicó en su momento el medio Page Six, el reporte policial indicó que el que encontró muerta a Panettiere en el departamento de Greenville, Carolina del Sur, fue Zach Hickerson. Su hermano, mientras ocurría esto, dormía en una de las habitaciones.

El informe sostuvo que Panettiere estaba sentada en una silla del living y no respondía cuando Zach entró al lugar. Es en ese momento en el que el cuñado de la actriz llamó al 911.

Al llegar las servicios de emergencia al condominio conocido como Judson Mill Lofts, intentaron reanimar a Panettiere durante algo más de media hora, pero no pudieron. La declararon muerta a las 14.32.

Quién era Hayden Panettiere, la actriz de “Héroes” y “Nashville” que murió a los 36 años

Hayden Panettiere había nacido el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Desde muy chica, su figura iluminó los flashes de Hollywood debido a los trabajos muy conocidos a los que accedió.

La carrera profesional de Panettiere comenzó en 1994, con tan solo cinco años, cuando fue elegida para participar en la telenovela de ABC One Life to Live.

Hayden Panettiere sufiró una sobredosis que le provocó la muerte. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Luego, dio el salto a otra soap opera llamada Guiding Light, de la cadena CBS, pero un año después, en 1997, volvió al ciclo en el que había debutado. Trabajó allí hasta 2000.

Mientras se hacía una cara conocida en la TV de esa era debutó en el cine: le puso su voz a uno de los personajes de Bichos: una aventura en miniatura, una de las primeras películas animadas de la historia.

A esa altura, Panettiere empezó a ser una figura recurrente en muchas producciones. Pasó a formar parte de varias ficciones y películas muy conocidas como Ally McBeal, Malcolm in the Middle, Tiger Cruise y Ice Princess, entre otras.

Hayden Panettiere, durante el estreno de “Scream 6” (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La gran oportunidad de su vida fue el protagónico que obtuvo como una porrista con poderes en la serie Héroes, que la catapultó a lo más alto. Luego, trabajó en Scream 4, en la serie Nashville y volvió a la saga de terror creada por Wes Craven hace muy poco en Scream 6.

La vida privada de Panettiere fue muy complicada y el talón de Aquiles para su carrera, algo que quedó reflejado en la reciente publicación de su autobiografía. La actriz fue víctima de violencia de género y estuvo involucrada en situaciones de consumo de drogas que la llevaron a internarse en clínicas especializadas para desintoxicarse.