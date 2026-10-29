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La alarmante predicción del astrólogo de Boca para el Superclásico ante River: “Guardia alta, ya le avisé al club”

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Giorgio Armas advirtió a los hinchas del Xeneize en la previa del duelo con River que se disputará este domingo en la Bombonera.

Este domingo se jugará el Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera y la expectativa de los hinchas de Boca y River es muy grande. En la previa de este duelo, la mira se puso en el arbitraje y el astrólogo de Boca hizo una alarmante predicción que encendió alarmas.

Giorgio Armas suele ser una personalidad activa en las redes sociales y no oculta su vínculo con el Xeneize. Si bien genera reacciones dispares entre los hinchas, el astrólogo no deja de dar sus pronósticos.

Para esta ocasión, soltó una frase contundente: “El arbitraje será favorable a River. Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido”.

El posteo de Giorgio Armas sobre el Superclásico entre Boca y River. (Foto: Captura X)
El posteo de Giorgio Armas sobre el Superclásico entre Boca y River. (Foto: Captura X)

Además, alertó al Xenieze y aseguró que tuvo comunicación con la institución: “Guardia alta, Boca. Ya avisé al club”. Por otra parte, reveló que tiene un fuerte pálpito: “Me marca mucho el número 2”.

En los comentarios de su posteo en X, como suele ser habitual, los hinchas expresaron sus sensaciones y hubo variedad en la recepción. Habías dicho que ganábamos tranquilos la otra vez, qué hermoso charlatán. “Penal para ‘Riber’ aquí en La Boca”, “Nunca dice nada”, fueron algunas respuestas en medio de las dudas y consultas de sus seguidores.

Los árbitros del Superclásico

  • Árbitro principal: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Gastón Suárez

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River

  • El partido entre Boca y River se jugará este domingo a las 15 en la Bombonera.

Cómo ver el partido de Boca ante River

  • El partido de Boca y River se podrá ver a través de ESPN Premium o TNT Sports.

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