Juan Grabois se metió en la interna del peronismo y definió quién sería el candidato natural si Cristina Kirchner no compite

El diputado nacional planteó su postura sobre la interna opositora, explicó qué escenario imagina sin Cristina Kirchner y dejó una señal sobre el futuro del espacio.

Juan Grabois se metió en la interna del peronismo y planteó su visión sobre las candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027. En una entrevista con El Destape, el diputado de Unión por la Patria se refirió a la situación de Cristina Kirchner y dejó una definición sobre el futuro electoral del espacio si la expresidenta no puede competir.

El dirigente de Argentina Humana sostuvo que todavía es posible que Cristina Kirchner participe de los comicios. “Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que sea jurídicamente inviable lograr la habilitación de Cristina para competir”, afirmó. Además, consideró que los dirigentes democráticos deberían defender su derecho a presentarse, incluso si mantienen diferencias políticas con ella.

La postura de Juan Grabois sobre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Grabois explicó qué alternativa considera natural si la expresidenta no logra competir en 2027. “Y si eso no sucede, desde mi punto de vista, y acepto perfectamente que otros lo vean de otra manera, el candidato natural es Axel”, afirmó, en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

De esta manera, el diputado planteó su posición sobre una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Sin embargo, aclaró que su postura parte de un escenario condicional y que considera deseable que Cristina Kirchner pueda competir. También reconoció que existen diferencias políticas dentro del espacio, aunque sostuvo que no deberían transformarse en obstáculos insalvables.

El acuerdo programático que propone para el peronismo

El referente de Argentina Humana explicó que busca acercar sus propuestas a Kicillof mediante un acuerdo programático, sin que eso implique un alineamiento automático. Entre sus prioridades mencionó el programa de Tierra, Techo y Trabajo, la educación, la salud, la reforma judicial y un impuesto permanente a las grandes fortunas.

“Esto no implica un alineamiento”, aclaró Grabois al explicar que pueden existir coincidencias en el plano nacional y diferencias en las disputas provinciales. También reconoció que mantiene diferencias ideológicas con Kicillof y Cristina Kirchner, aunque destacó la buena relación que tiene con ambos.

Por último, el diputado pidió superar los conflictos internos para construir una alternativa política. “Creo que hay que suturar heridas”, sostuvo. Además, afirmó: “Yo creo que vamos a ganar las elecciones”, aunque reconoció que nada garantiza ese resultado. Para Grabois, el desafío no consiste únicamente en alcanzar un acuerdo electoral, sino en construir propuestas concretas para mejorar la vida de los argentinos.