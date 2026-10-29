“No tenía impedimentos de Interpol”: Diego Santilli defendió el ingreso de Bolsonaro al país

El jefe de Gabinete aseguró que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina con la documentación en regla y afirmó que no existían restricciones para su salida rumbo a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio que permitió el ingreso y la posterior salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. Durante una actividad en Rosario, el funcionario aseguró que el senador brasileño presentó la documentación correspondiente y que no registraba impedimentos para viajar.

“Como lo expresó la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en un avión, también en las mismas condiciones”, afirmó Santilli ante la consulta de los periodistas. De esta manera, respaldó el accionar de las autoridades migratorias y rechazó que existieran restricciones para el traslado.

Diego Santilli explicó por qué pudo salir Flávio Bolsonaro

Ante una pregunta sobre si le había resultado extraña la maniobra, el jefe de Gabinete insistió en que el senador brasileño no tenía impedimentos para ingresar o abandonar el territorio argentino. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara”, sostuvo en el intercambio con la prensa.

Luego, Santilli agregó que Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos vía Guayaquil, en referencia a la ruta utilizada para completar el traslado. El funcionario volvió a justificar el procedimiento con el argumento de que no existían restricciones administrativas que impidieran el viaje. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación, se va sin ninguna limitación”, expresó al explicar la posición oficial.

Situación política de Brasil

Consultado sobre las consecuencias políticas de la derrota electoral del espacio de Bolsonaro en Brasil, el jefe de Gabinete tomó distancia de esa discusión. “Es un tema que lo tiene que analizar otro, no nosotros. El impacto en Brasil es de Brasil”, respondió. Así, evitó profundizar sobre las repercusiones políticas del resultado electoral en el país vecino.

Las declaraciones se produjeron durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario. La actividad reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de grandes proyectos productivos, además de pequeñas y medianas empresas interesadas en convertirse en proveedoras.

En el encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre otros dirigentes. La jornada buscó vincular a empresas proveedoras con responsables de compras de proyectos de minería, energía e infraestructura.