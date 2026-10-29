Aldo Leiva denunció la influencia de Estados Unidos sobre Milei: “Mandan funcionarios para decirle qué hacer”

El diputado de UxP cuestionó las modificaciones vinculadas a las Islas Malvinas y denunció la intervención de funcionarios estadounidenses en las decisiones.

El diputado nacional de Unión por la Patria y veterano de la Guerra de Malvinas, Aldo Leiva, cuestionó al gobierno de Javier Milei por las modificaciones al proyecto vinculado con la soberanía nacional. Durante una entrevista en Radio Splendid, denunció una presunta intervención de Estados Unidos en las decisiones del Ejecutivo.

“Las modificaciones tienen que ver con la intervención del gobierno en Estados Unidos, que envió funcionarios específicos para decirle a Milei qué es lo que tenía que hacer”, afirmó Leiva. Además, cuestionó que los cambios incorporados no contemplen las propuestas que su espacio político había planteado durante el debate.

Aldo Leiva cuestionó el proyecto sobre las Islas Malvinas

El legislador criticó que, según su postura, no se haya escuchado suficientemente a los veteranos de guerra y sus familias. También cuestionó las disposiciones vinculadas con las empresas que operan en las inmediaciones de las islas y mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al referirse a la iniciativa, expresó: “De soberanía no tiene nada”.

En esa línea, Leiva objetó la inclusión de disposiciones que, a su entender, no guardan relación con el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Nos mete por la ventana cuestiones que nada tienen que ver con soberanía”, manifestó. El diputado reclamó que el debate se concentre en la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

La advertencia sobre periodistas y opositores

Otro de los puntos que cuestionó el diputado está relacionado con los artículos vinculados con la seguridad y sus posibles consecuencias para periodistas y dirigentes opositores. Leiva advirtió sobre el riesgo de que determinadas disposiciones permitan señalar como terroristas a personas que cuestionen al Gobierno. “Cualquiera de nosotros vamos a estar expuestos a que se nos catalogue como terroristas. Eso es muy, muy, muy peligroso”, afirmó.

El legislador vinculó sus cuestionamientos con las declaraciones de Javier Milei sobre el periodismo y expresó su preocupación por las posibles consecuencias para la libertad de expresión. Además, planteó objeciones a las disposiciones que, según su interpretación, podrían afectar a quienes expresen críticas contra la administración nacional.

Sobre el cierre, Leiva se refirió a la situación del senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y reclamó explicaciones por la ayuda que recibió para salir de Brasil. “Le mandaron funcionarios, le mandaron protección”, afirmó. Además, cuestionó el respaldo del gobierno de Javier Milei y de la Embajada de Estados Unidos. “No podemos mirar para otro lado, es de una gravedad enorme”, advirtió el diputado, quien anticipó que la oposición planteará el tema por las vías institucionales.