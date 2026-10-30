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Un famoso contó que Wanda Nara le limpiaba la casa y desató un escándalo en las redes: “Venía los fines de semana

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El artista habló de más en una entrevista y lo fulminaron. “Este necesita cámara”, le dijeron por exponer a la conductora.

Wanda Nara está en boca de todos y no solo por el topless que hizo en Instagram en las últimas horas, donde además mostró su nueva figura tras haber bajado casi diez kilos. Su nombre también quedo expuesto por las declaraciones de un famoso, que ventiló que hace años ella le limpió la casa.

El habló que Alejandro Cupitó, el exasistente de Susana Giménez y actor que en el pasado vivió un romance con la mediática.

“Tuvimos una historia linda, éramos muy chicos, éramos muy pequeños”, comentó al aire de No tan Pronto. Luego, agregó: “Cuando recién me había mudado, Wanda venía los fines de semana y me ayudaba a ordenar, a limpiar. Buena onda. Copada”.

Alejandro Cupitó junto a Wanda Nara hace casi dos décadas. (Foto: Pronto)
Alejandro Cupitó junto a Wanda Nara hace casi dos décadas. (Foto: Pronto)

Por último, el “Susano” recordó cuando Wanda Nara divulgó en los medios que era virgen. “Me cag… de risa porque las revistas decían eso, pero ella había estado en mi casa”, sostuvo.

Los seguidores de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no tomaron para nada bien sus palabras y lo fulminaron con críticas feroces.

Alejandro Cupitó fue Susano. (Foto: Alejandro Cupitó)
Alejandro Cupitó fue Susano. (Foto: Alejandro Cupitó)

“Decime que necesitas cámara sin decirme que necesitas cámara”, “Un verdadero hombre no habla así de una mujer”, “¡Qué ordinario!“, ”¡Poco hombre!“, ”Muy caballero la verdad”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron en X.

Quién es Alejandro Cupitó

“Cupi”, como le dicen sus amigos, nació el 8 de noviembre de 1976. Hijo de madre italiana y padre argentino, Alejandro creció en la zona norte del Gran Buenos Aires junto a su hermano menor que él.

Apasionado de los autos, después del secundario comenzó a estudiar Ingeniería Electrónica pero después de un tiempo cambió de rumbo y se orientó hacia la Comunicación Social. Finalmente, llegó el teatro y el espectáculo.

El artista fue Susano, trabajó con Carmen Barbieri y varios famosos de renombre. También es productor y periodista.

Ale Cupitó fue Susano y también participó de los sketches de la diva junto a Emilio Disi. (Foto: captura de Telefe)
Ale Cupitó fue Susano y también participó de los sketches de la diva junto a Emilio Disi. (Foto: captura de Telefe)

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