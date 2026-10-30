Aparecieron fotos ardientes de La Joaqui y Tiago PZK y hubo impacto en las redes

La Joaqui y Tiago PZK están viviendo su romance con mucho fuego. Así quedó expuesto en las últimas horas, cuando dieron a conocer el videoclip de la canción que grabaron juntos. El tema se llama “Obsesión” y habla de lo mucho que disfrutan en la intimidad.

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”, remarcó la artista, mientras que él resaltó: “Conozco dos versiones, la nueva y la anterior”.

En el video derrocharon pura pasión y hubo varias tomas que quedaron al borde de la censura. Sin embargo, los fanáticos los felicitaron por mostrarse auténticos, aunque quedaron impactados con las imágenes.

La Joaqui, arriba de Tiago PZK. “Se volvió una obsesión”, remarcó en su nueva canción. (Foto: captura de YouTube)

Entre los mensajes de sorpresa y apoyo también aparecieron varias indirectas para Luck Ra, el ex de La Joaqui, que en varias entrevistas deslizó que Tiago era amigo suyo.

La Joaqui y Tiago PZK, a pura pasión en el videoclip de “Obsesión”. (Foto: captura de YouTube)

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató el cordobés en una nota con Coscu.

La Joaqui y Tiago PZK, enamoradísimos y hot. (Foto: captura de YouTube)

La Joaqui reveló cómo hizo para “desenamorarse tan rápido” de Luck Ra

A fines de septiembre, La Joaqui volvió a hablar de su separación en las redes sociales. Contó que a pesar de la desilusión con Luck Ra elige amar y que por eso se animó a vivir una historia con Tiago PZK. “Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”, remarcó.

Tras el extenso descargo, se viralizó una explicación que dio días atrás en TikTok, donde una seguidora le preguntó “cómo se pudo desenamorar de un día a otro”.

La Joaqui y Luck Ra terminaron de la peor manera. (Foto: instagram/lajoaqui)

Sin vueltas, la cantante enumeró las actitudes del músico cordobés que la llevaron a arrancárselo del corazón rápidamente. “En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ”un día para el otro” le queda más cómodo a la narrativa”, disparó sin especificar detalles.