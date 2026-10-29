Maximiliano Ferraro apuntó contra Santiago Caputo y su rol en el operativo Bolsonaro

El diputado pidió interpelar a funcionarios y reclamó precisiones sobre el financiamiento y una posible intervención de organismos de inteligencia.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei por el operativo vinculado con la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Sin nombrarlo directamente, el legislador apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo y reclamó explicaciones sobre el uso de recursos públicos y una eventual intervención de organismos de inteligencia.

“El Poder Ejecutivo no puede operar en las sombras”, sostuvo Ferraro en su cuenta de X. En su publicación, cuestionó que un asesor contratado bajo el régimen de monotributo pudiera coordinar y supervisar un operativo con participación de distintas dependencias estatales. “Un asesor monotributista NO PUEDE coordinar y supervisar un operativo paraestatal, con asistencia de distintos organismos del Estado”, escribió. Además, señaló que el episodio dejó interrogantes sobre su financiamiento, las órdenes impartidas y las responsabilidades legales.

Ferraro pidió interpelar a funcionarios del Gobierno

El diputado reclamó que los funcionarios nacionales involucrados rindan cuentas ante el Congreso. En particular, pidió interpelar a representantes de Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. “¿Cuánto le costó al Estado este operativo? ¿Quién lo financió? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién es el responsable legal? ¿Hubo participación de la inteligencia argentina? ¿Está documentada la operación?”, preguntó.

Ferraro también solicitó que el secretario de Inteligencia dé explicaciones ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El objetivo, según planteó, es determinar si la SIDE u otras dependencias de inteligencia participaron de la operación.

Los cuestionamientos se producen después de que trascendiera que Santiago Caputo fue identificado durante un control policial en Misiones, cuando viajaba en una camioneta vinculada a la Entidad Binacional Yacyretá. El procedimiento ocurrió durante la madrugada del miércoles, luego de la salida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú. Consultado por la prensa, el asesor negó que lo hubieran identificado.

La advertencia por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

Ferraro vinculó el episodio con las facultades previstas en un dictamen sobre una iniciativa relacionada con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En particular, advirtió sobre los mecanismos de control de un eventual Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “Si esto ocurre hoy, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional con amplias facultades?”, planteó.

También preguntó qué garantías existirían frente a una eventual concentración de poder y si informar cada 48 horas a una comisión bicameral sería suficiente. El legislador advirtió que no se puede habilitar “una zona liberada del control democrático” ni permitir que organismos públicos participen en operaciones que no estén debidamente encuadradas en la ley.

En el cierre de su mensaje, Ferraro apeló a antecedentes históricos para reforzar su reclamo de controles institucionales. “Ya tuvimos organismos paraestatales que actuaban de madrugada y en la oscuridad, cometiendo todo tipo de delitos. Y todos sabemos que eso terminó muy mal”, concluyó.

Las preguntas del diputado se suman a los pedidos de explicaciones de otros sectores de la oposición por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, su traslado desde Misiones y el vuelo privado que lo llevó a Estados Unidos. Hasta el momento, los interrogantes planteados por Ferraro sobre el financiamiento y la eventual intervención de organismos de inteligencia requieren respuestas oficiales.