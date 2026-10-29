La Justicia frenó cambios en el INTI y ATE lo celebró: “¡Le ganamos a la motosierra!”

La cautelar suspendió la Resolución 213/2025 y paralizó el plan de transición mientras avanza la causa judicial.

La Justicia Federal hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó frenar la aplicación de la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Tras conocerse el fallo, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei.

“¡Una vez más le ganamos a la motosierra!”, escribió el dirigente en su cuenta de X. Según planteó, la resolución judicial representa un triunfo para los trabajadores del organismo y para las pequeñas y medianas empresas que dependen de sus servicios técnicos.

La medida fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto. El magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar los efectos de la resolución cuestionada y dispuso la paralización inmediata del plan de transición previsto en esa norma.

Qué resolvió la Justicia sobre el INTI

En el fallo, el tribunal hizo lugar parcialmente al pedido de ATE y ordenó suspender las medidas derivadas de la Resolución 213/2025. La cautelar apunta a frenar los cambios previstos en el organismo mientras avanza la causa judicial.

La resolución cuestionada establecía el cese de servicios de la Dirección Técnica de Metrología Legal. Según el comunicado sindical, la medida judicial también impide avanzar con el cese, la transferencia o la modificación de los servicios metrológicos y con la disposición de los equipos técnicos afectados.

ATE sostuvo, además, que la decisión garantiza la continuidad laboral de los trabajadores, con sus funciones, categorías, salarios y condiciones vigentes al 28 de diciembre de 2025. El alcance del fallo debe leerse en sus términos: se trata de una medida cautelar que suspende los efectos de la resolución impugnada. No constituye, por sí sola, una sentencia definitiva sobre el fondo de la disputa.

Rodolfo Aguiar apuntó contra Milei

Tras conocerse la decisión, Aguiar aseguró que la Justicia respaldó el reclamo del sindicato contra el plan de reorganización del INTI. “Que se obligue al Estado a mantener la estructura, el presupuesto y la atención es un enorme triunfo luego de tener un presidente que manifiesta estar empeñado en destruir el Estado”, afirmó. El titular de ATE también llamó a “no dar ni un paso atrás”. “Esto nos muestra que la única manera es confrontar”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, sostuvo que el fallo demuestra que la organización colectiva puede frenar las medidas que el gremio considera un desmantelamiento del sector público. También afirmó que la decisión judicial impedía cerrar el organismo y despedir trabajadores en el marco de la resolución cuestionada.

Qué servicios del INTI están en juego

La disputa involucra áreas que cumplen funciones de control y certificación de equipos y productos utilizados en actividades cotidianas y sectores productivos. Entre ellas se encuentran los controles metrológicos de alcoholímetros, dispositivos de fotomultas, balanzas comerciales y surtidores de combustible. También se mencionan tareas vinculadas con la seguridad y la higiene de vacunas y medicamentos.

Desde ATE advirtieron que estos servicios tienen relevancia para miles de empresas y para el funcionamiento de distintas actividades económicas. Por eso, el sindicato presentó el fallo como un respaldo tanto a la continuidad laboral como al mantenimiento de las prestaciones del organismo. La cautelar frena, por ahora, los efectos de la resolución cuestionada. La controversia sobre los cambios impulsados en el INTI continuará en el ámbito judicial.