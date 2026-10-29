Votó tercero a Lionel Messi y sexto a Harry Kane en el Balón de Oro y se arrepintió tras la gala: “Cometí un error”

La elección de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 generó repercusiones incluso entre los periodistas que participaron de la votación. Zdravko Reić, representante de Croacia en el jurado, reconoció que se equivocó al ubicar al delantero inglés en el sexto puesto de su lista y admitió que debió valorarlo más alto.

“Tengo que admitir que fue un error. Tengo que reconocer que me equivoqué al ubicar a Kane tan abajo”, expresó Reić en una entrevista con el medio croata Večernji list. El periodista, que integra el jurado del galardón desde 1992 y colocó a Lionel Messi en el podio, explicó que su evaluación estuvo condicionada por la importancia que les dio a los rendimientos en el Mundial.

La votación del croata llamó la atención porque eligió a Rodri como el mejor futbolista del año, seguido por Erling Haaland y Messi. Detrás ubicó a Ferran Torres y Kylian Mbappé, mientras que Kane quedó sexto. Además, dejó afuera de sus diez elegidos a Lamine Yamal, quien terminó tercero en la clasificación general.

Zdravko Reić, el periodista croata que se arrepintió de haber votado a Harry Kane sexto del Balón de Oro. (Foto: @elosim_soy en X)

Reić explicó que priorizó lo sucedido en la Copa del Mundo por encima de los resultados de los clubes durante la temporada. “2026 fue el año del Mundial. Sobre esa base, los resultados y las actuaciones de los jugadores en el torneo determinaron automáticamente mi voto. Todo lo demás, la Champions League y las otras competiciones, quedó en segundo plano”, justificó.

Ese criterio también influyó en los primeros puestos de su lista. El periodista destacó el desempeño de Haaland con Noruega y el papel de Messi en la campaña de Argentina, que llegó a la final. Además, ubicó a Ferran Torres cuarto por su actuación en la definición del Mundial.

En cambio, Kane terminó sexto pese a quedarse con el premio individual más importante del fútbol. El inglés fue distinguido después de una temporada que le permitió imponerse en la votación general y convertirse en el primer futbolista de su país en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, en 2001.

La lista de Reić también generó repercusiones por la ausencia de Yamal, que finalizó tercero en el resultado oficial. El croata sostuvo que el joven delantero tuvo una participación limitada en el Mundial y consideró que otros futbolistas españoles habían tenido una contribución más importante en el título de su selección.

Así, el periodista terminó reconociendo uno de los aspectos más cuestionados de su elección: haber dejado al ganador del Balón de Oro fuera de los cinco primeros lugares. Aunque mantuvo su criterio sobre otros futbolistas, admitió que la posición que le asignó a Kane no fue la adecuada.