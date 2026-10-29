Horacio Pietragalla cruzó a la Policía durante un operativo cerca del Congreso

El diputado nacional de Unió por la Patria (UP), Horacio Pietragalla Corti, protagonizó un fuerte cruce con efectivos de la Policía de la Ciudad durante un procedimiento contra un vendedor ambulante. El legislador intervino para impedir que los agentes le secuestraran cajones de fritillas y paltas que el trabajador ofrecía en la vía pública, en las inmediaciones del Congreso.

El episodio ocurrió este miércoles y quedó registrado en videos que rápidamente se difundieron en las redes sociales. Según trascendió, Pietragalla pasaba por el lugar cuando advirtió el procedimiento y decidió intervenir para defender al vendedor.

“¿Qué respetar la ley de Macri? ¡Déjate de joder!”, lanzó el diputado mientras discutía con los policías. Uno de los efectivos respondió que estaba cumpliendo órdenes, pero el legislador insistió en que no permitiría que se llevaran la mercadería.

“Está bien. A mí la gente me eligió para defender a compañeros como él que están trabajando. Si me tenés que llevar en cana, me vas a llevar en cana. Pero soy diputado nacional y acá no te llevás nada”, expresó durante el enfrentamiento.

Pietragalla también apuntó a la situación personal del trabajador y reclamó que pueda conservar su fuente de ingresos. “¡No te llevas nada! ¡Loco, es una persona con discapacidad que está vendiendo para darle de comer a sus hijos, no te vas a llevar nada!”, reclamó.

Según explicó el diputado, el episodio ocurrió cuando advirtió la presencia de policías junto al vendedor. A raíz de esta situación, el legislador intentó evitar el decomiso de la fruta y los efectivos reaccionaron de manera agresiva.

El kirchnerismo criticó a Jorge Macri

La diputada nacional Lucía Cámpora difundió imágenes del procedimiento y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En su publicación cuestionó el despliegue policial y la decisión de retirar la mercadería a una persona con discapacidad. “¿Hay problemas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires? Muchos. ¿La Policía de la Ciudad qué está haciendo? En este momento, secuestrándole la mercadería a una persona con discapacidad que vende paltas y frutillas para sobrevivir”, escribió.

Cámpora sostuvo que este tipo de procedimientos ocurre con frecuencia y aseguró que durante el operativo participaron más de 20 policías, tres patrulleros y varias motos. También denunció que, en otro episodio, efectivos habían secuestrado la bicicleta y el carrito de un vendedor. Sin embargo, el procedimiento terminó con el decomiso de la mercadería. Según fuentes del Gobierno porteño citadas por medios nacionales, al trabajador le labraron un acta contravencional. El acta policial también consignó presuntas agresiones verbales de Pietragalla hacia los agentes.