Zaira Nara sorprendió en los Premios Ídolo con un impactante look sastrero de Yves Saint Laurent

Zaira Nara se llevó la estatuilla en la categoría Moda de los Premios Ídolo y se destacó con un elegante conjunto de sastrería de Yves Saint Laurent. Lo combinó con botas negras, una cartera plateada de Rabanne y joyas de Simonetta Orsini.

Zaira Nara fue una de las protagonistas de los Premios Ídolo, donde se llevó la estatuilla en la categoría Moda. Para la ocasión, eligió un estilismo que combinó elegancia, minimalismo y una fuerte impronta sastrera: un traje blanco de Yves Saint Laurent que se destacó por sus líneas clásicas y una silueta sofisticada.

La modelo apostó por una fórmula que sigue vigente entre las grandes referentes del estilo: un conjunto de sastrería con personalidad propia, capaz de convertir prendas tradicionales en una propuesta de alto impacto. En lugar de recurrir a una combinación cargada de detalles, construyó su look a partir de una paleta clara, cortes definidos y accesorios elegidos para sumar contraste.

Zaira Nara y su look sastrero de Yves Saint Laurent en los Premios Ídolo

El traje blanco de Yves Saint Laurent, protagonista del look de Zaira Nara

El centro del estilismo fue un traje de Yves Saint Laurent compuesto por un blazer cruzado de doble botonadura y un pantalón de vestir. La combinación puso en primer plano el valor de la sastrería, con prendas de estructura clásica que adquirieron protagonismo a través de su diseño y de la elección del blanco como color principal.

Zaira Nara. Foto Rocío Bustos.

El blazer cruzado aportó carácter al conjunto y reforzó su impronta elegante, mientras que el pantalón pinzado acompañó la propuesta con un aire formal. La elección de ambas piezas permitió construir una silueta armónica, en la que cada elemento tuvo su lugar sin competir visualmente con el resto.

Zaira Nara. Foto Rocío Bustos.

El blanco fue otro de los grandes aciertos del estilismo. Luminoso y versátil, funcionó como base de una propuesta minimalista que no necesitó sumar estampas ni colores intensos para destacarse. Además, el tono permitió que las formas de las prendas y la combinación de texturas adquirieran mayor relevancia.

Zaira Nara. Foto Rocío Bustos.

La blusa de gasa y el contraste de las botas negras

Debajo del blazer, Zaira llevó una blusa de gasa en tono off-white con cuello alto, una pieza que sumó delicadeza al conjunto. La textura liviana del tejido aportó un contrapunto sutil frente a la estructura del traje y acompañó la estética depurada de la propuesta.

Zaira Nara y su look sastrero de Yves Saint Laurent en los Premios Ídolo. Foto Instagram

La diferencia entre el blanco del conjunto y el tono más cálido de la blusa generó una variación cromática discreta, sin alejarse de la armonía general del look. El cuello alto, por su parte, reforzó la elegancia de la combinación y completó la parte superior del estilismo con un detalle clásico.

Zaira Nara y su look sastrero de Yves Saint Laurent en los Premios Ídolo. Foto Instagram.

Para los zapatos, la modelo eligió botas negras de Yves Saint Laurent. La decisión introdujo un contraste marcado con el traje blanco y le dio mayor fuerza visual al conjunto. En una propuesta dominada por los tonos claros, el negro funcionó como un punto de equilibrio y sumó carácter sin alterar el espíritu minimalista del estilismo.

Cartera plateada y joyas para completar el estilismo

Los accesorios terminaron de definir la propuesta. Zaira incorporó un clutch plateado de Rabanne, que sumó brillo y un toque contemporáneo a la combinación. El acabado metalizado aportó un punto de luz frente a la sobriedad del traje y dialogó con la estética sofisticada de la ocasión.

También llevó joyas de Simonetta Orsini, elegidas para acompañar el conjunto sin quitarle protagonismo a la sastrería. La combinación de accesorios permitió sumar detalles de impacto a una base sencilla, una fórmula que suele funcionar especialmente bien cuando las prendas principales tienen una presencia marcada.

Zaira Nara y su look sastrero de Yves Saint Laurent en los Premios Ídolo. Foto Instagram.

En cuanto al beauty look, la modelo llevó el pelo suelto y peinado con ondas, un acabado que acompañó la elegancia del traje con un aire más relajado. Así, el estilismo mantuvo un equilibrio entre la formalidad de las prendas y una terminación natural.

Con esta elección, Zaira Nara volvió a poner el foco en la sastrería como una alternativa elegante para una alfombra de premios. El traje blanco de Yves Saint Laurent, combinado con botas negras, una cartera metalizada y joyas delicadas, fue la base de un look que encontró su fuerza en la selección de las prendas, los contrastes y la atención a los detalles. Una apuesta minimalista que acompañó una noche especial para la modelo, reconocida en la categoría Moda de los Premios Ídolo.