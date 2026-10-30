Kim Kardashian se volvió loca por Elizabeth Taylor: el collar de esmeraldas de US$6,1 millones que pasó por sus manos

Kim Kardashian cumplió uno de sus sueños fashionistas: probarse el collar de esmeraldas y diamantes que perteneció a Elizabeth Taylor, una de las joyas más emblemáticas de la actriz, valuada en US$6,1 millones. El encuentro ocurrió en Roma, donde la empresaria participa de la promoción de la segunda temporada de All’s Fair, y quedó registrado en un video que compartió en sus redes sociales.

La pieza, perteneciente al archivo de la casa italiana Bulgari, tiene una historia a la altura de su protagonista. Fue un regalo del actor Richard Burton a Taylor durante el apasionado romance que mantuvieron en los años 60. Décadas después, volvió a quedar en el centro de la escena gracias a Kardashian, quien no oculta su fascinación por la actriz.

La sorpresa fue organizada por su estilista, Law Roach, durante una visita a Bulgari. Allí, el equipo de la firma le mostró el collar, que había sido retirado de sus archivos especialmente para la ocasión. Acompañada por su madre, Kris Jenner, Kim pudo observarlo de cerca y finalmente lucirlo para una sesión de fotos.

La empresaria cumplió un sueño millonario

“Es el mejor regalo de cumpleaños”, expresó la empresaria, que también agradeció a Roach por haber hecho posible la experiencia. En el video, incluso le mostró la joya por videollamada al estilista. “Ahora puedo empezar mi año con la energía de Elizabeth”, dijo.

Una joya de US$6,1 millones con historia de Hollywood

El collar está compuesto por 16 esmeraldas rodeadas de diamantes y tiene como pieza central una imponente esmeralda de 23,46 quilates. Su valor no se explica únicamente por las piedras preciosas: también por su historia y por haber formado parte del extraordinario guardarropa de joyas de Taylor.

La actriz lo lució en distintas ocasiones públicas. Una de las más recordadas fue la ceremonia de los premios Oscar de 1967, cuando recibió la estatuilla a mejor actriz por ¿Quién teme a Virginia Woolf?. Ese mismo año volvió a llevarlo en un baile de máscaras benéfico celebrado en Venecia. Años más tarde, en 2003, la joya reapareció en una alfombra roja.

Taylor con su Oscar en 1967 (Foto: @elizabethtaylor)

En 2011, después de la muerte de Taylor, Bulgari recuperó el collar en una subasta organizada por Christie’s y pagó US$6,1 millones. La firma italiana también adquirió el anillo y el broche que formaban parte del conjunto.

Kim Kardashian conoció las joyas de Elizabeth Taylor después de su muerte

La relación de Kardashian con el legado de Taylor va más allá de una admiración a la distancia. En un video reciente, la empresaria contó que, poco después de la muerte de la actriz, en marzo de 2011, tuvo la oportunidad de entrar en su casa y ver su colección privada antes de que retiraran sus pertenencias.

“Pude ver todo lo que había en su casa, sus joyas todavía en la caja fuerte y sus cosas, sus muebles”, recordó en una conversación con el equipo de Bulgari. También mencionó un detalle que vuelve todavía más especial el encuentro actual: antes de morir, Taylor había hablado por teléfono con ella sobre ese mismo collar.

Este collar de esmeraldas es uno de los más famosos de Hallywood (Foto: @elizabethtaylor)

La fascinación de Kim por la estrella de Cleopatra también se trasladó a su trabajo. La empresaria produjo la docuserie Elizabeth Taylor: la superestrella rebelde y, en distintas ocasiones, incorporó referencias a su estilo tanto en sus apariciones públicas como en la ficción.

Los otros homenajes de Kim Kardashian a la diva de Hollywood

Uno de los antecedentes más notorios ocurrió en 2025, cuando Kardashian desfiló para Balenciaga con unos aros de diamantes que habían pertenecido a Taylor.

Kim Kardashian desfiló con unos aros de Elizabeth Taylor en 2025 (Foto: @balenciaga)

Las piezas habían sido adquiridas por la diseñadora de joyas Lorraine Schwartz en la subasta de Christie’s por unos US$320.000. En aquella misma venta, Kim compró tres brazaletes de jade y diamantes por alrededor de US$58.000.

La referencia volvió a aparecer este mes en la Academy Museum Gala 2026. Para la ceremonia, la empresaria eligió un vestido de archivo de Balenciaga de 1951, combinado con un collar de varias vueltas de diamantes y pendientes a juego. El peinado voluminoso, de inspiración retro, reforzó la evocación del glamour de las grandes divas del cine.

Kim Kardashian en la Academy Museum Gala (Foto: Lisa O’CONNOR / AFP)

También llevó esa fascinación a All’s Fair, la serie en la que interpreta a la abogada Allura Grant. Para la segunda temporada, recreó el look de capa negra de terciopelo con capucha que Taylor había usado en 1969 durante la celebración del cumpleaños número 40 de Grace Kelly en Montecarlo. La prenda original, diseñada por Tiziani Roma y adornada con escorpiones, pertenece actualmente a Kris Jenner, quien se la prestó a su hija para la ficción.

Kris Jenner compró la capa de Elizabeth Taylor en una subasta en 2011 por 60 mil dólares.

La propia Jenner volvió a lucirla el 24 de octubre, durante la presentación de la nueva temporada en el Festival de Cine de Roma.

Entre joyas históricas, prendas de archivo y referencias al viejo Hollywood, Kardashian construye así un diálogo cada vez más visible con una de sus grandes inspiraciones. Esta vez, el protagonista fue un collar de esmeraldas que atravesó una historia de amor, una subasta millonaria y décadas de glamour antes de llegar, por unos instantes, al cuello de su admiradora.