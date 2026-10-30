Jimena Barón le cumplió el sueño a su hijo Momo y el video emocionó a sus seguidores

Jimena Barón fue vista este miércoles en la entrega de los Premios Ídolo. Esta vez, su acompañante fue Momo Osvaldo, su hijo mayor, quien le pidió que lo llevara para poder cumplir un sueño.

En la alfombra roja, la actriz y cantante explicó que el chico quería conocer y sacarse una foto con Davo Xeneize, el streamer del momento.

En cuestión de minutos, David se apersonó para saludar al adolescente, que entre nervios posó para que su mamá retratara el momento. “Tenés que ganar”, le dijo al influencer, que lo invitó a festejar con él en caso de alzar el galardón.

El joven tuvo una noche impactante. Se consagró como “Ídolo del Año” y subió al escenario para agradecer por el apoyo. Sin embargo, no se supo si finalmente Momo volvió a verlo para felicitarlo.

Momo Osvaldo cumplió el sueño de conocer a Davo. (Foto: captura de Streaming Telefe)

Quienes se encontraron con la tan anhelada postal del nene celebraron el gesto de Jimena Barón, que a pesar de estar cansada por la larga jornada de grabación de la serie que hará con Luciano Castro, se presentó en la Usina de Arte para sacarle una sonrisa a Morrison.

Momo Osvaldo junto a su ídolo, Davo Xeneize. (Foto: instagram/jmena)

Cómo es la vida de Momo Osvaldo, el hijo de Jimena Barón

El nene está por terminar el primario y la actriz se emocionó al darse cuenta de que creció. Días atrás, le dedicó un emotivo posteo en el que volcó sus sentimientos ante la nueva etapa que comenzará el adolescente en la secundaria, donde los desafíos lo prepararán para encarar la adultez.

“¡Qué año! Se viene el secundario. Te veo grande, musculoso, inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo. Te veo lindo hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes. Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo”, comentó nostálgica.

Jimena Barón se emocionó al ver lo grande que está Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo. (Foto: @jmena)

Con la emoción a flor de piel, agregó: “Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos. Me duele. No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar. Me cuento a mi misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cag… de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”.