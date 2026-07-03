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Wanda Nara contó lo que hacían con Maxi López a escondidas para que Mauro Icardi no se enoje

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La empresaria hizo una declaración picante en medio del nuevo conflicto que atraviesa con su exmarido por la cuota alimentaria y otras cuestiones.

Wanda Nara aseguró que todavía no recibió la transferencia de 390 mil dólares que le habría hecho Mauro Icardi en concepto de una deuda por cuota alimentaria. En medio de la espera y un nuevo conflicto con el deportista, que actualmente está sin club, sacó a la luz un dato sobre Maxi López para echarle más leña al fuego.

En diálogo con Bondi Live, la mediática expuso qué hacía con el papá de sus varones a escondidas del rosarino para que no pusiera el grito en el cielo mientras eran pareja.

“Yo estaba con una persona que no quería que tuviera contacto con Maxi, entonces al intermediaria tenía que ser Ana Rosenfeld porque Mauro era celoso de mi relación con Maxi. Capaz me lo bloqueaba del teléfono, pero yo venía a la Argentina y tomaba mate con él. Lo hacía a escondidas porque era una relación que a mi me generaba un problema”, sostuvo.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi en una foto para el recuerdo. (Foto: X/wanditanara)
Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi en una foto para el recuerdo. (Foto: X/wanditanara)

Luego, agregó: “Nos veíamos en una casa que Maxi alquilaba en Santa Bárbara, muy cerca de la mía”.

Por último, se imaginó un panorama positivo en el caso de que Icardi se separe de la China Suárez: “Me gustaría que todo pueda sanar. Mi prioridad son las nenas. Mi hermana Zaira me dijo que se imagina a su hijo Viggo jugando en la casa de los sueños y comiendo un asadito”.

Wanda Nara estuvo 10 años en pareja con Mauro Icardi. (Foto: instagram/wanda_nara)
Wanda Nara estuvo 10 años en pareja con Mauro Icardi. (Foto: instagram/wanda_nara)

El vínculo entre Wanda Nara y Maxi López

Wanda y Maxi lograron limar asperezas luego de muchos años de discordia y problemas por la cuota alimentaria de Valentino, Constantino y Benedicto. El escándalo se resolvió cuando él le cedió la casa de Santa Bárbara en la que alguna vez vivieron felices.

Con el tiempo, la amistad se afianzó y el año pasado ella lo recomendó para MasterChef Celebrity (Telefe) para que estuviera cerca de sus hijos. Finalmente, el ex River decidió instalarse en la Argentina con su pareja, Daniela Christiansson, y tener la familia unida.

Wanda Nara y Maxi López con su primogénito. (Foto: Instagram/wanda_nara)
Wanda Nara y Maxi López con su primogénito. (Foto: Instagram/wanda_nara)

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