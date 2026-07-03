La Selección argentina enfrenta a Cabo Verde en busca del pasaje a los octavos de final

La Albiceleste comienza su camino en la fase eliminatoria con la obligación de ganar para seguir en el Mundial. Scaloni no confirmó el equipo y hay dos dudas: Cuti Romero o Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

🇦🇷⚽ ¡ARGENTINA VA POR LOS OCTAVOS! La Scaloneta enfrenta a Cabo Verde en un duelo decisivo

La Argentina inicia este sábado su camino en la fase eliminatoria del Mundial cuando enfrente a Cape Verde, con un solo objetivo: ganar para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Luego de una impecable fase de grupos, en la que consiguió puntaje ideal con tres victorias consecutivas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta su primer partido de eliminación directa, donde ya no hay margen para el error.

🧐 Scaloni mantiene dos incógnitas

En la previa del encuentro, el entrenador argentino todavía no confirmó la formación titular y mantiene dos dudas importantes.

En defensa, la incógnita pasa por la presencia de Cristian Romero o Nicolás Otamendi para acompañar a la zaga central.

Mientras que en el ataque, el DT deberá decidir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acompañar al capitán.

🐐 Messi, el gran líder

Todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi, quien atraviesa un gran Mundial y llega como la principal carta ofensiva de la Albiceleste.

El capitán buscará seguir siendo determinante para conducir a Argentina hacia los cuartos de final.

🇨🇻 Cabo Verde quiere dar el golpe

Del otro lado estará una selección que ya sorprendió durante el certamen y que intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del Mundial.

Cabo Verde sabe que enfrente tendrá al vigente campeón del mundo, pero buscará aprovechar cualquier oportunidad para seguir haciendo historia.

🏆 Comienza la hora de la verdad

La fase eliminatoria no da segundas oportunidades. Argentina intentará hacer valer su jerarquía, su buen momento futbolístico y la experiencia de sus figuras para seguir en carrera por la defensa del título.

La ilusión continúa intacta y la Scaloneta va por un nuevo paso rumbo a la gloria mundialista. 🇦🇷🏆⚽🔥

El partido se podrá ver en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSport, Paramount+ y Disney+ Premium.

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