La fuerte advertencia de Yanina Latorre a Mauro Icardi que podría arruinar su romance con la China Suárez

Mauro Icardi se hartó de Yanina Latorre y la trató de “payasa y cornuda”. Lo hizo luego de que la conductora opinara de su supuesto coqueteo con Ekaterina Ojeda en Tequila Club, y de que ventilara que la China Suárez había regresado a su casa con un bolso, sus dos hijos más chicos y un perro.

La presentadora de SQP (América) salió a defenderse y también le hizo una brutal advertencia que podría marcar el final de su romance con la actriz.

En su cuenta de Instagram, Latorre compartió una foto del piloto Franco Deambrosi y disparó: “Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”. Y aclaró: “Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis”.

Yanina Latorre dio a entender que tiene chats entre Franco Deambrosi y la China Suárez. (Foto: instagram/yanilatorre)

Los usuarios no tardaron en dirigirse al perfil oficial del joven, a quien “lo felicitaron” por su supuesto affaire con la China. Por el momento, Eugenia e Icardi no se refirieron a este tema, pero este jueves desmintieron la ruptura con un video que recreó la primera publicidad de la ex Casi ángeles, hace más de 25 años.

Franco Deambrosi es un piloto de Turismo Carretera. (Foto: instagram/francodeambrosi)

Se conoció por qué la China Suárez abandonó la casa de Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi están en boca de todos por la crisis que se habría desencadenado tras la aparición de Ekaterina Ojeda, una joven a la que el futbolista supuestamente encaró en Tequila Club.

Este miércoles Yanina Latorre contó que la actriz abandonó “la casa de los sueños” en Nordelta, y que se retiró con un bolso, sus hijos más chicos y uno de sus perros.

“Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000. Tuvieron una muy muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte”, aseguró la conductora de SQP (América).

Ekaterina Ojeda se mostró cercana a Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ekaojed.a – mauroicardi)

Minutos después, el periodista Gustavo Méndez -que es muy cercano a María Eugenia Suárez- reveló el verdadero motivo por el que la ex Casi ángeles no está bajo el mismo techo con su novio. “Está en su casa porque tenía que hacer cosas”, sostuvo en La Posta del Espectáculo.

Luego dio detalles de la polémica con Ekaterina Ojeda: “No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. También desmienten que Mauro haya pedido el teléfono de esta caída del catre, cartonera, llamada Eka”.