Derecho de la Unne asistirá en el análisis de la nueva ley de sociedades

El prosecretario parlamentario del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación, Víctor Zimmermann, mantuvo una reunión con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Mónica Anis, con el objetivo de avanzar en un esquema de colaboración académica para el análisis de la nueva Ley de Sociedades, iniciativa que recientemente tomó estado parlamentario en el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, Zimmermann solicitó el acompañamiento técnico de la casa de altos estudios para enriquecer el debate legislativo con el aporte de especialistas en derecho societario y otras disciplinas vinculadas.

“Fui a pedirle colaboración, el apoyo técnico y la solvencia académica que sé que tiene esa casa de altos estudios, tanto por sus docentes como por los profesionales que se desempeñan en ese ámbito. La decana comprometió el acompañamiento para conformar un equipo que analice los distintos aspectos del proyecto”, expresó el dirigente chaqueño.

Por su parte, la decana Mónica Anis confirmó que la Facultad conformará una comisión integrada por docentes e investigadores para realizar un análisis técnico de la iniciativa legislativa, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento de las políticas públicas: “Una vez más, la universidad pública pone su conocimiento al servicio de la comunidad jurídica y de la ciudadanía”, sostuvo.

La conformación de este equipo permitirá aportar una mirada académica especializada sobre uno de los proyectos de mayor relevancia que actualmente integra la agenda parlamentaria nacional, promoviendo un debate sustentado en criterios técnicos y jurídicos.

La reunión ratificó la importancia de fortalecer los vínculos entre el Congreso de la Nación y las universidades públicas, promoviendo la participación de la comunidad académica en el análisis de las principales reformas legislativas que se discuten en el país.