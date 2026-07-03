Cómo vestirte hoy según el clima en Argentina: los looks más abrigados para enfrentar el frío polar este viernes

El invierno muestra su cara más extrema. La ola de frío polar continúa instalada sobre buena parte de Argentina y este viernes las temperaturas vuelven a ubicarse entre las más bajas del año en varias provincias. Las mañanas arrancan con heladas, el viento intensifica la sensación térmica y salir de casa requiere algo más que un buen abrigo: hace falta pensar estratégicamente el look.
La moda de este invierno acompaña esa necesidad. Las tendencias priorizan prendas envolventes, materiales nobles y accesorios funcionales que permiten mantenerse abrigada durante todo el día sin resignar elegancia.
AMBA: tapado y botas altas
En Buenos Aires y el conurbano el frío se siente desde las primeras horas del día, con una sensación térmica que obliga a salir bien protegida.
Qué ponerte hoy
Elegí un tapado largo cruzado de lana sobre una polera de cashmere o tejido fino y un pantalón sastrero de lana.
Las botas altas vuelven a ser protagonistas porque, además de estilizar la figura, ayudan a conservar mejor el calor.
Completá el look con una bufanda XL color manteca o gris claro para sumar luminosidad.
Litoral: campera acolchada y pantalón de corderoy
La humedad hace que el frío se perciba todavía más intenso.
Qué ponerte hoy
Las camperas acolchadas livianas con relleno térmico son grandes aliadas para este tipo de jornadas.
Combinadas con pantalones de corderoy, sweater de cuello alto y zapatillas de cuero logran un look cómodo para trabajar o salir.
Los tonos oliva, chocolate y arena dominan la temporada.
Centro: cardigan largo y falda midi
Las provincias centrales también atraviesan jornadas muy frías.
Qué ponerte hoy
Las faldas midi confeccionadas en lana o punto grueso son una gran alternativa al pantalón.
Llevalas con medias térmicas, cardigan largo con cinturón y botas de caña alta.
El resultado es femenino, elegante y perfecto para un viernes que puede terminar con una salida después del trabajo.
NOA: capas livianas que conservan el calor
Aunque las tardes son algo más templadas, la mañana sigue siendo muy fría.
Qué ponerte hoy
Construí el outfit en capas: camiseta térmica, camisa Oxford, sweater fino y una chaqueta de paño liviana.
Combiná con pantalones rectos de gabardina y mocasines de cuero con medias gruesas.
Así vas a poder adaptarte fácilmente cuando la temperatura suba un poco.
Patagonia: camperas puffer largas
En el sur el frío continúa siendo intenso y el viento obliga a reforzar el abrigo.
Qué ponerte hoy
Las camperas puffer largas siguen siendo las reinas del invierno.
Debajo, elegí primera piel térmica, suéter de lana merino y pantalón de polar o lana gruesa.
Las botas impermeables con buena suela y un cuello tejido reemplazan a la bufanda tradicional y aportan mayor comodidad.
Claves de estilo para este viernes polar
Vestite por capas
La primera capa térmica es la que realmente conserva el calor. Sobre ella, sumá un tejido liviano y recién después el abrigo principal.
Elegí materiales que abrigan de verdad
Lana, cashmere, corderoy, paño, polar y cuero son las texturas que mejor funcionan durante una ola polar.
Iluminá el invierno
Aunque el clima invite a vestir de negro, este año triunfan los tonos manteca, gris perla, camel, chocolate y azul petróleo, que aportan luz al rostro y combinan entre sí.
Los accesorios imprescindibles para combatir el frío
- Bufandas XL de lana
- Gorros tejidos tipo beanie
- Guantes de cuero con interior de lana
- Cuellos tejidos
- Medias térmicas
- Carteras de gamuza o cuero estructurado
Tip práctico del día
En jornadas de frío polar no alcanza con elegir un buen abrigo. La mayor pérdida de calor se produce por las extremidades, por eso un buen par de medias térmicas, guantes y un cuello de lana pueden hacer mucha más diferencia que sumar otra campera. Si además elegís prendas confeccionadas con fibras naturales, vas a mantener mejor la temperatura corporal durante todo el día sin sentirte pesada ni incómoda.