Cómo vestirte hoy según el clima en Argentina: los looks más abrigados para enfrentar el frío polar este viernes

El invierno muestra su cara más extrema. La ola de frío polar continúa instalada sobre buena parte de Argentina y este viernes las temperaturas vuelven a ubicarse entre las más bajas del año en varias provincias. Las mañanas arrancan con heladas, el viento intensifica la sensación térmica y salir de casa requiere algo más que un buen abrigo: hace falta pensar estratégicamente el look.

La moda de este invierno acompaña esa necesidad. Las tendencias priorizan prendas envolventes, materiales nobles y accesorios funcionales que permiten mantenerse abrigada durante todo el día sin resignar elegancia.

AMBA: tapado y botas altas

En Buenos Aires y el conurbano el frío se siente desde las primeras horas del día, con una sensación térmica que obliga a salir bien protegida.

Qué ponerte hoy

Elegí un tapado largo cruzado de lana sobre una polera de cashmere o tejido fino y un pantalón sastrero de lana.

Las botas altas vuelven a ser protagonistas porque, además de estilizar la figura, ayudan a conservar mejor el calor.

Completá el look con una bufanda XL color manteca o gris claro para sumar luminosidad.

Look para AMBA

Litoral: campera acolchada y pantalón de corderoy

La humedad hace que el frío se perciba todavía más intenso.

Qué ponerte hoy

Las camperas acolchadas livianas con relleno térmico son grandes aliadas para este tipo de jornadas.

Combinadas con pantalones de corderoy, sweater de cuello alto y zapatillas de cuero logran un look cómodo para trabajar o salir.

Los tonos oliva, chocolate y arena dominan la temporada.

Look para litoral

Centro: cardigan largo y falda midi

Las provincias centrales también atraviesan jornadas muy frías.

Qué ponerte hoy

Las faldas midi confeccionadas en lana o punto grueso son una gran alternativa al pantalón.

Llevalas con medias térmicas, cardigan largo con cinturón y botas de caña alta.

El resultado es femenino, elegante y perfecto para un viernes que puede terminar con una salida después del trabajo.

Look para Centro

NOA: capas livianas que conservan el calor

Aunque las tardes son algo más templadas, la mañana sigue siendo muy fría.

Qué ponerte hoy

Construí el outfit en capas: camiseta térmica, camisa Oxford, sweater fino y una chaqueta de paño liviana.

Combiná con pantalones rectos de gabardina y mocasines de cuero con medias gruesas.

Así vas a poder adaptarte fácilmente cuando la temperatura suba un poco.

Look para NOA

Patagonia: camperas puffer largas

En el sur el frío continúa siendo intenso y el viento obliga a reforzar el abrigo.

Qué ponerte hoy

Las camperas puffer largas siguen siendo las reinas del invierno.

Debajo, elegí primera piel térmica, suéter de lana merino y pantalón de polar o lana gruesa.

Las botas impermeables con buena suela y un cuello tejido reemplazan a la bufanda tradicional y aportan mayor comodidad.

Look para Patagonia

Claves de estilo para este viernes polar

Vestite por capas

La primera capa térmica es la que realmente conserva el calor. Sobre ella, sumá un tejido liviano y recién después el abrigo principal.

Elegí materiales que abrigan de verdad

Lana, cashmere, corderoy, paño, polar y cuero son las texturas que mejor funcionan durante una ola polar.

Iluminá el invierno

Aunque el clima invite a vestir de negro, este año triunfan los tonos manteca, gris perla, camel, chocolate y azul petróleo, que aportan luz al rostro y combinan entre sí.

Los accesorios imprescindibles para combatir el frío

Bufandas XL de lana

Gorros tejidos tipo beanie

Guantes de cuero con interior de lana

Cuellos tejidos

Medias térmicas

Carteras de gamuza o cuero estructurado

Tip práctico del día

En jornadas de frío polar no alcanza con elegir un buen abrigo. La mayor pérdida de calor se produce por las extremidades, por eso un buen par de medias térmicas, guantes y un cuello de lana pueden hacer mucha más diferencia que sumar otra campera. Si además elegís prendas confeccionadas con fibras naturales, vas a mantener mejor la temperatura corporal durante todo el día sin sentirte pesada ni incómoda.