El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos pidió investigar también la causa por la mansión de Pilar

El juez en lo penal económico, Diego Amarante, pidió investigar la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata del magistrado que tiene a su cargo el expediente por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de la Asociación del Fútbol Argentino, en la que procesó tanto al Tesorero del organismo como a su presidente.

Amarante argumentó: “En este escenario, la concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”.

El expediente actualmente está cargo de la magistrada en lo penal económico, Verónica Straccia. En las últimas semanas, la Cámara en lo Penal Económico le sacó el caso al juez federal de Campana, Adrián González Charbay y ratificó que la investigación debía quedar radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.

Amarante es el magistrado que procesó a ambos dirigentes de la cúpula de la AFA en el expediente que investiga la retención de aportes y contribuciones previsionales por más de $19.000 millones. La medida fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.

El expediente detalla presuntas omisiones de depósito de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Ganancias y de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a distintos períodos comprendidos entre 2024 y 2025.

Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino