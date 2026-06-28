Samuel Vargas Recorrió el Asentamiento Lavalle y ratificó el trabajo conjunto para el desarrollo del barrio

El diputado provincial Samuel Vargas visitó el asentamiento Lavalle de la ciudad de Fontana junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Edgar Valoriani, la secretaria de Vivienda y Hábitat, Lorena Vega, autoridades de la comisión vecinal Maria Escalante , los referentes barriales Hector Cano y Fabian Romero con el objetivo de mantener el contacto directo con los vecinos y avanzar en una agenda de trabajo que permita proyectar el crecimiento y la regularización del sector.

Durante la recorrida, Vargas destacó la importancia de escuchar a los habitantes del barrio y construir soluciones a partir de las necesidades reales de la comunidad.

“La idea es tomar contacto directo con los vecinos y articular acciones que permitan trabajar para el futuro desarrollo del barrio. No venimos con promesas fáciles; hay que proyectar, hay que regularizar y por eso es tan importante contar con una Ley de Emergencia de la Vivienda y el Hábitat. Creemos que no hay otra forma de trabajar que estando cerca de la gente y acompañando sus necesidades en el territorio”, expresó.

El legislador remarcó además el trabajo articulado que se viene realizando junto a la Municipalidad de Fontana y el intendente Fernando Cuadra, con el propósito de generar respuestas concretas para los vecinos.

“Lo importante es el trabajo en comunidad. No podemos quedarnos esperando soluciones mágicas de quienes tuvieron mucho tiempo para gobernar y no resolvieron los problemas. Nosotros elegimos estar presentes, escuchar, planificar y construir junto a los vecinos un futuro mejor para cada barrio”, afirmó.

Finalmente, Vargas señaló que ya se encuentra en elaboración una agenda de trabajo consensuada con distintos actores del sector para avanzar en soluciones .

“Nadie va a venir a regalarnos nada. La idea es trabajar, organizarnos y trazar juntos un futuro. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir recorriendo junto a cada vecino y vecina de Fontana”, concluyó.