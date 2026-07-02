Miguel Pesce cuestionó la reforma del Banco Central que impulsa Javier Milei: «Puede llevar a una crisis»

El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuestionó el proyecto que impulsa Javier Milei para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria. En ese marco, aseguró que la iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y alertó sobre las consecuencias que podría tener establecer como único objetivo la lucha contra la inflación.

Pesce explicó que «la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central está dentro de las obligaciones que se impuso el Gobierno en el acuerdo con el FMI». Sin embargo, aclaró que la eventual eliminación de la reforma realizada en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont no figura expresamente en ese entendimiento.

Pesce advirtió sobre el riesgo de eliminar el doble mandato

Durante la entrevista, el ex titular del Banco Central sostuvo que la reforma vigente le permitió a la entidad otorgar adelantos transitorios al Tesoro en situaciones excepcionales. También habilitó programas de crédito destinados a impulsar la inversión productiva, especialmente para pequeñas y medianas empresas. «Son facultades, no obligaciones. El Banco Central no está obligado a utilizarlas», remarcó.

Además, cuestionó la intención del Gobierno de dejar como única misión del organismo la defensa del valor de la moneda. «Si combinás la autonomía del Banco Central con un único objetivo, podés caer en una trampa grave», advirtió. Según explicó, una autoridad monetaria enfocada exclusivamente en bajar la inflación podría terminar provocando una profunda recesión sin contemplar el impacto sobre el empleo y la actividad económica.

Para respaldar su postura, Pesce recordó la experiencia de la convertibilidad. «Ese texto del que se habla es el que tenía la Carta Orgánica en los tiempos de la convertibilidad. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en la recesión más prolongada de la historia argentina, con 25% de desocupación», afirmó.

Estados Unidos y Europa como ejemplo

El economista destacó que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un doble mandato: preservar la estabilidad de precios y promover el empleo. También mencionó al Banco Central Europeo, que prioriza el control de la inflación, y sostuvo que esa estructura agravó la respuesta frente a la crisis financiera internacional de 2007 y 2008.

En ese sentido, insistió en que «no se le puede establecer ese único mandato» al Banco Central. «El único objetivo de la política económica no puede ser la estabilidad monetaria. Es muy importante, pero también tiene que existir la responsabilidad de sostener el empleo y el crecimiento», sostuvo.

Finalmente, Pesce también puso en duda la autonomía del Banco Central durante la actual gestión. «De autonomía este Gobierno no puede hablar», afirmó, y propuso analizar mecanismos institucionales como el sistema de designación de autoridades que utiliza el Banco de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la independencia del organismo.