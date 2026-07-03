Mauro Icardi cruzó a Yanina Latorre después de que lo llamara “fracasado”: “Pobre mujer, se hizo famosa a los 45”

Mauro Icardi y Yanina Latorre protagonizan un fuerte enfrentamiento. Todo ocurrió después de que la conductora asegurara que el futbolista se habría separado de la China Suárez. La pareja no solo demostró que está feliz y unida, sino que cuestionó duramente la labor de la panelista.

A través de sus redes sociales, el deportista la trató de “cornuda”. Por eso, Latorre recogió el guante y, al aire de su ciclo radial, lanzó: “Prefiero ser cornuda y no fracasada”.

Ahora fue el turno de Icardi, que en sus historias de Instagram compartió una imagen donde hizo un repaso de sus logros futbolísticos: clubes en los que jugó, cantidad de partidos, goles, asistencias y trofeos, entre otras cosas.

“Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”, escribió.

Y lamentó: “Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorcionada está la sociedad”.

Mauro Icardi arremetió contra Yanina Latorre: “Una pobre mujer” (Foto: Instagram /mauroicardi)

Yanina Latorre explotó tras la chicana de Mauro Icardi: “Prefiero ser cornuda y no fracasada”

Yanina Latorre estalló contra Mauro Icardi. Todo ocurrió después de que el futbolista la chicaneara en las redes después de desmentir la supuesta crisis con la China Suárez.

“Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda“, escribió Icardi en una historia de Instagram, junto a una foto en la que la periodista de espectáculos aparece vestida de payaso.

Indignada, la conductora recogió el guante y al aire de El Observador 107.9 arremetió contra el futbolista. “Me trata de cornuda. Otro hijo de p… mar… de m…”, lanzó.

Qué dijo Mauro Icardi sobre Yanina Latorre (Foto: Instagram / mauroicardi)

Y continuó: “Vos fuiste cornudo más que yo, rey. Acordate todos los cuernos que te comías con Wanda con los jugadores de fútbol. Así que… Y te los podés poner a comer de nuevo con… Y vos le metías los cuernos”.

“Pobre pibe, con razón no trabaja y nadie lo toma. Esto ya me lo hizo hace unos meses, ¿se acuerdan? Yo prefiero ser cornuda y no ser un fracasado hijo de p… como vos”, sentenció furiosa.

Cómo surgieron los rumores de separación entre la China Suárez y Mauro Icardi

Este miércoles, Yanina Latorre afirmó que la actriz se fue de la propiedad y que se retiró con un bolso, sus hijos más chicos y uno de sus perros.

“Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000. Tuvieron una muy muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte”, aseguró la conductora de SQP (América).

La China Suárez y Mauro Icardi, cada día más enamorados. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

Minutos después, el periodista Gustavo Méndez -que es muy cercano a María Eugenia Suárez- reveló el verdadero motivo por el que la ex Casi ángeles no está bajo el mismo techo con su novio. “Está en su casa porque tenía que hacer cosas”, sostuvo en La Posta del Espectáculo.

Luego dio detalles de la polémica con Ekaterina Ojeda: “No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. También desmienten que Mauro haya pedido el teléfono de esta caída del catre, cartonera, llamada Eka”.