El Prograno encendió la mecha: Pío Sander denunció una “operación política” en su contra y el gobierno provincial le respondió

El intendente de Castelli, Pío Sander, denunció una campaña de desprestigio impulsada por sectores opositores luego de sus cuestionamientos al programa PROGANO, afirmando que lo que el gobierno del Chaco le paga al productor caprino por pieza es tan solo el valor de dos kilos de carne vacuna, un pago irrisorio que es una burla para los productores. Desde el Gobierno provincial, el ministro Oscar Dudik y el presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las críticas del jefe comunal perjudican a los productores del norte chaqueño.

▪️La denuncia del Secretario de Gobierno de Castelli

El secretario de Gobierno de Castelli, Ismael Pablo Barnes, salió en defensa del intendente mediante una publicación en redes sociales titulada: “Urgente. Operan al intendente Pío Sander”.

En el mensaje aclaró que no se trataba de una intervención médica, sino de una “operación política”, al sostener que cada vez que el jefe comunal realiza declaraciones públicas o anuncia medidas “sale desesperado todo el batallón político adversario a atacarlo ferozmente”.

Barnes afirmó que existe una campaña de desprestigio contra Sander y acompañó su publicación con una imagen que define el concepto de “operación política” como una estrategia destinada a desgastar o deslegitimar a un adversario para obtener ventajas en el plano electoral o de la opinión pública.

El funcionario cerró su mensaje con la frase: “Ladran, Pío, señal que avanzamos”.

▪️La respuesta del Gobierno provincial

Desde el Ejecutivo chaqueño, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, respondió con dureza y aseguró que las críticas del intendente “no son contra el Gobierno, sino contra los productores”.

Según el funcionario, a Sander “le incomoda que los productores dejen de depender de punteros políticos” y cuestionó que descalifique un programa que, según la Provincia, busca generar nuevos ingresos para pequeños productores del Impenetrable.

A su vez, el presidente de la Agencia de Inversiones del.Chaco, Martín Braillard Poccard, dijo que “Sander está acostumbrado a llegar tarde, ya lo vimos con las lluvias”.

“En materia productiva pasa exactamente lo mismo, durante años, la producción caprina y ovina del norte chaqueño estuvo olvidada. Muchos pequeños productores no tenían mercado, no tenían acompañamiento técnico sostenido y, en muchos casos, terminaban cambiando un chivo o una oveja por una bolsa de mercadería, eso no es desarrollo, eso es abandono disfrazado de asistencia” afirmó Braillard Poccard.

Cabe aclarar que Sander no descalificó al programa PROGANO y mucho menos buscaría que el productor de la región no venda sus productos, sin embargo, cuestionó lo que considera una respuesta económica real ínfima para los productores siendo un programa que se promociona como una bandera política oficialista de calidad y verdadera asistencia para la región.

Es así que, instalada una clara discordancia entre las partes, de cara al escenario político 2027, habrá más de una guerra y “operaciones” para las primeras planas de los informativos chaqueños. Ver menos