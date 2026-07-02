«La opción del helicóptero hay que cancelarla»: Hernán Lacunza habló del futuro del Gobierno

El exministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, analizó el presente económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la prioridad debe ser mantener la estabilidad institucional. En ese contexto, afirmó que «la opción del helicóptero hay que cancelarla por el bien de todos los argentinos» y sostuvo que el país no puede volver a atravesar escenarios de crisis política y económica.

Lacunza consideró que la economía presenta señales mixtas. Explicó que «todo lo que tiene que ver con la previsibilidad nominal, como el tipo de cambio y la inflación, está estable y a la baja», aunque advirtió que la actividad, el consumo y la inversión todavía muestran debilidad. «Las luces verdes son más verdes y las rojas son más rojas. Se va configurando una economía bipolar», resumió.

Lacunza respaldó la baja de subsidios y cuestionó el cepo

El economista defendió el proceso de recomposición tarifaria. Aseguró que mantener tarifas artificialmente bajas solo traslada el costo a los contribuyentes mediante impuestos o inflación. «Una sociedad puede elegir no pagar la luz en la boleta, pero la termina pagando con impuestos o con inflación», afirmó. Además, recordó que todavía existen subsidios que cubren parte del costo real de los servicios públicos.

También sostuvo que el Gobierno debe avanzar con prudencia, pero sin mantener indefinidamente las restricciones cambiarias. Según explicó, el cepo desalienta la llegada de inversiones. «Si una empresa no puede entrar y salir libremente, directamente no entra», señaló. Además, advirtió: «No nos enamoremos de la prudencia estática, porque el cepo no es gratis».

Lacunza consideró que el mejor momento para eliminar esas restricciones fue tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el respaldo político obtenido por el oficialismo. «Esa oportunidad ya pasó y ahora el contexto electoral vuelve mucho más desafiante cualquier decisión de ese tipo», evaluó.

Su respuesta a Javier Milei por las críticas al Gobierno de Macri

Durante la entrevista, el exfuncionario también respondió a las críticas que Javier Milei realizó sobre el reperfilamiento de la deuda aplicado en 2019. Lacunza sostuvo que el Presidente «quiere reescribir la historia» y defendió las decisiones adoptadas durante la gestión de Mauricio Macri. «La calidad de la democracia depende del debate público y no de los eslóganes vacíos», expresó.

El economista explicó que el Gobierno de entonces enfrentaba una fuerte salida de depósitos y una demanda masiva de dólares. Según afirmó, «había que elegir entre el reperfilamiento de la deuda o la hiperinflación». Para graficar ese momento utilizó una comparación: «Era como un paciente con una hemorragia: había que amputar un brazo para salvar la vida».

Finalmente, Lacunza insistió en que las diferencias políticas no deben poner en riesgo la estabilidad institucional. «Acá no solo está en juego ganar o perder una elección», advirtió. Y cerró con la frase: «La opción del helicóptero hay que cancelarla por el bien de todos los argentinos».