Los explosivos chats de Wanda Nara sobre las salidas de Icardi y la China Suárez: “No tiene club y se va a tomar alcohol”

El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo con la filtración de chats privados en los que la empresaria dio su versión sobre el presente profesional del delantero y lanzó fuertes críticas al entorno que lo acompaña actualmente.

Durante la última emisión de El diario de Mariana (América), el periodista Santiago Riva Roy mostró los mensajes que intercambió con la conductora. En ellos, la mediática fue tajante al señalar que, según su mirada, la vida personal del rosarino estaría afectando directamente su carrera deportiva.

Uno de los mensajes más contundentes que salieron a la luz fue: “Ningún jugador que está sin club negociando se va de joda a boliches a tomar alcohol”, en clara referencia a la exposición pública del futbolista en medio de las negociaciones por su futuro.

Wanda Nara criticó las actitudes de Mauro Icardi (Foto: captura América)

La empresaria rechazó las versiones que la responsabilizan por la situación actual de Icardi y apuntó directamente contra el entorno del delantero. “Que no me culpen a mí”, escribió en los chats que mostraron al aire.

En otro tramo de la conversación, Wanda fue aún más directa al hablar de la influencia de la China Suárez en la vida de Icardi: “Ni él ni su novia cuidan la carrera de Mauro”.

Para reforzar su postura, la conductora recordó cómo manejaban la exposición pública cuando eran pareja y remarcó: “Jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación”.

Mauro Icardi puso en duda su continuidad en el Galatasaray. (Foto: Instagram/mauroicardi)

Wanda también destacó otro aspecto clave al analizar la carrera de Icardi: “Y además jamás lo dejé sin club”, sentenció en los mensajes filtrados.

Tras la lectura de los chats, Santiago Riva Roy sumó detalles sobre la interna entre Icardi y la ex Casi ángeles. Según el periodista, Nara le contó que la actriz habría pactado con el futbolista que viajaría a Turquía si él aceptaba hacerse cargo de ella, su madre, la pareja de su madre y dos niñeras.

Además, agregó que, siempre según la versión de Wanda, Mauro Icardi estaría manteniendo a cinco personas y que la China Suárez habría liberado a los padres de sus hijos de la cuota alimentaria a cambio de los permisos para vivir en Turquía.

Las nuevas revelaciones vuelven a poner a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en el centro de la escena mediática, en medio de un conflicto que mezcla cuestiones personales, judiciales y profesionales, y que sigue sumando repercusiones.