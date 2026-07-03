Sturzenegger festejó un salario de 580 mil pesos: “Gracias presidente Milei”

El ministro de Desregulación hizo un insólito posteo que dejó en evidencia la destrucción de los salarios y lo destrozaron en redes.

Federico Sturzenegger festejó que ahora los recibos de sueldo tienen un gráfico que muestra las cargas patronales y terminó exhibiendo de modo brutal la destrucción de los salarios.

El ministro de Desregulación se apuró a postear un supuesto recibo que detalla el pago de los aportes jubilatorios y a la obra social, entre otros, y no tuvo en cuenta que terminó mostrando que un trabajador en blanco gana 580 mil pesos por mes en la Argentina.

“Me empiezan a enviar los recibos de sueldos actualizados en el formato de la Ley de Modernización Laboral. En este caso el empleador paga 1.200.000, el trabajador recibe 580.000. Transparencia total”, escribió Sturzenegger, que luego agregó un mensaje que no está claro si era ironía o adulación: “Gracias presidente @JMilei”.

El posteo le generó una avalancha de respuestas y comentarios que le explicaron que un salario de menos de 400 dólares es una miseria y ni siquiera alcanza para alquilar un monoambiente.

“Iban a cobrar en dólares y terminaron cobrando 500 mil pesos”. “Salarios del Congo con precios de Estados Unidos”, “¿Estás mostrando el sueldo registrado de alguien que está bajo la línea de la pobreza incluso estando en blanco”, “Pero como puede ser si en Argentina el sueldo promedio para Milei son 1200 dólares”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Hasta Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev, un conocido entusiasta de la gestión económica, se avergonzó del posteo del ministro. “¿Como mierda vive ese tipo con $580.000 al mes? Pelado me parece que no era el mejor ejemplo de recibo para subir”, le escribió.

Como si fuera poco, algunos contadores le marcaron a Sturzenegger que el recibo está mal hecho. “Yo le avisaría al empleador que cambie urgente al que le liquida los sueldos porque le está haciendo pagar cargas sociales de más. Es cualquier cosa eso”, le respondió Blog del Contador. “Insólito que un Ministro publique esto. O es mala leche o lo están tomando de boludo. No puede ser real esta liquidación. Todo mal de todos lados”, agregó.