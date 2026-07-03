Preocupación en el armado de Pareja por la avanzada territorial de dirigentes de Santilli

El correlato interno de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete genera desconcierto en dirigentes alineados a Sebastián Pareja, que ven amenazadas sus posiciones de mando sobre los armados locales de La Libertad Avanza (LLA) y, por ende, sobre las oficinas de Pami y Anses en municipios y regiones.

Como adelantó en exclusiva LPO, los Menem cerraron con Santilli y empezaron a intervenirle el armado a Pareja, golpeado por el ascenso en el Gobierno de su rival interno en la pelea por la provincia de Buenos Aires.

Y en los territorios empiezan a registrarse movimientos sintomáticos de esa reconfiguración. En la la Séptima (centro de la provincia), el ex intendente de Olavarría y hombre de Santilli en esa zona, Ezequiel Galli, pura una agenda de armador seccional.

Los Menem cierran con Santilli y marginan a Pareja

Fuentes del ecosistema libertario en la Séptima detallaron a LPO que Galli realizó este miércoles una cena con su grupo de confianza para trazar los lineamientos tendientes a resetear el armado libertario en la región.

También, tiene previsto en los próximos días encuentros con cámaras empresarias locales. “Empezó a caminar con traje de referente seccional”, dijo un dirigente libertario que ve en un ascenso de Galli la caída en desgracia de la actual referente de LLA en Olavarría, Celeste Arouxet, y de su ladero Guillermo Lascano.

Eso, analizan en la interna, implica directamente una redefinición del esquema de mando en las oficinas de reparticiones nacionales en la zona. Es que Arouxet es la jefa regional de Anses y Lascano el titular de Pami en Olavarría. “Van a tener que repartir las delegaciones”, dijo una fuente con llegada a oficinas nacionales.

También se dieron cambios recientes en la Jefatura Regional de Anses con base en Mercedes, donde fue designada la concejal PRO de San Andrés de Giles Mercedes Condesse, una de las referentes de Santilli en esa región

En tanto, el coordinador seccional que nombró Pareja a fines del año pasado, el azuleño Pablo Di Salvo, permanece corrido de escena. Recientemente se hizo en Saladillo una reunión para 150 personas en la que estaba invitado pero no fue. Ese repliegue es leído en la interna como una señal de época.

La convulsión interna, transversal en todas las secciones de la provincia, tiene una clara expresión en la Séptima. Ya al inicio del año la concejal Adela Casamayor rompió el bloque en Olavarría al denunciar amenazas de Di Salvo para instarla a una foto de unidad fingida.

Luego, en Azul, el concejal Saúl Lucero llamó a “despegarse” del Gobierno y votó con el peronismo la resolución en rechazo a la exclusión del distrito como Zona Fría.

Es en ese contexto que en la interna olavarriense le critican a Arouxet que, a pesar de contar con cuatro bancas en el Concejo y el control de Pami y Anses, “no instaló ni un local partidario”.

Los Menem intervienen la Anses de Tigre y agravan la interna libertaria

Las versiones de cambios en las delegaciones de Pami y Anses no se limitan a la Séptima. LPO contó que, semanas atrás, los Menem intervinieron Anses Tigre, donde corrieron al dirigente que encabezó la boleta libertaria en las últimas dos elecciones, Claudio Baumgarten, para poner a la ex concejal del PRO Vanina Pignata, que responde al concejal Juan Furnari, con llegada a los Menem.

También se dieron cambios recientes en la Jefatura Regional de Anses con base en Mercedes, donde fue designada la concejal PRO de San Andrés de Giles Mercedes Condesse, una de las referentes de Santilli en esa región y que estuvo en Casa Rosada para presenciar la jura como jefe de Gabinete de su referente político.