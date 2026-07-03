El Defensor del Pueblo del Chaco fue condenado por explotar laboralmente a su secretaria durante 14 años

La Justicia laboral determinó que Sergio Lencovich mantuvo a su empleada sin registrar durante cinco años y le pagó por una jornada reducida cuando en realidad trabajaba jornada completa. Ordenaron embargar su camioneta y sus cuentas bancarias. Exfuncionario de Leandro Zdero, Lencovich llegó a la Defensoría del Pueblo postulado por el bloque de diputados radicales-libertarios, con el respaldo de la mayoría de legisladores de la oposición.

El Juzgado del Trabajo 2 de Resistencia condenó al abogado Sergio Lencovich —actual Defensor del Pueblo del Chaco— a indemnizar a su exsecretaria tras determinar que la mujer trabajó para él durante casi quince años, cinco de ellos sin registración alguna. Días atrás, el mismo juzgado trabó un embargo preventivo contra Lencovich por más de $92 millones, entre capital actualizado y costas provisorias.

Según pudo saber LITIGIO, de acuerdo a lo que quedó probado en el expediente, C.R.C. comenzó a trabajar realmente para Lencovich el 12 de febrero de 2004, cumpliendo tareas de “secretariado jurídico privado” —atención de clientes, procuración de expedientes, tramitación administrativa, cobranzas y manejo de la agenda del estudio—, pero recién fue registrada formalmente el 1 de mayo de 2009, es decir, más de cinco años después del inicio real del vínculo.

La sentencia, firmada el pasado 19 de mayo por el juez Ernesto Silvestri, tuvo por acreditada esa fecha de ingreso a partir de la declaración de varios testigos que ubicaron a la mujer trabajando en el estudio jurídico de Lencovich desde 2004, entre ellos personas que compartían el mismo edificio o alquilaban oficinas en el lugar. El magistrado remarcó además que la propia perito contable informó que Lencovich no exhibió los libros laborales exigidos por ley, lo que —conforme al Código Procesal Laboral— habilitó a tener por ciertas las afirmaciones de la trabajadora sobre las condiciones no registradas de la relación.

Jornada completa pagada como parcial

La sentencia también determinó que la empleada cumplía una jornada completa —de lunes a viernes de 7 a 12 y de 16 a 21 horas, más los sábados por la mañana—, mientras que Lencovich sostuvo en su defensa que solo trabajaba dos días a la semana, martes y viernes, de 17 a 20 horas. Distintos testigos, incluidos colegas que compartieron oficina con el demandado, contradijeron esa versión y describieron a la mujer cumpliendo tareas administrativas en horarios de mañana y tarde. El tribunal concluyó que correspondía encuadrarla en la categoría “Administrativo B” del convenio colectivo de empleados de comercio, con el consiguiente salario más alto que el que percibía.

La relación laboral se extendió hasta el 23 de febrero de 2018, cuando Lencovich despidió a la trabajadora sin invocar causa, mediante carta documento. Según el reclamo judicial, pese a las intimaciones cursadas, el letrado no puso a disposición la liquidación final ni la documentación laboral correspondiente.

El juez rechazó la excepción de prescripción planteada por la defensa y, tras el análisis de la prueba, hizo lugar parcialmente al reclamo, fijando una indemnización, además de ordenar la entrega de la certificación de servicios.

El embargo por más de $92 millones

El pasado 28 de mayo, ante el pedido del apoderado de C.R.C., el abogado Matías Carvallo Gómez, el juez Silvestri dispuso trabar embargo preventivo contra Lencovich por poco más de $61 millones, correspondiente al capital actualizado de la condena, con más $30,7 millones estimados en concepto de costas provisorias —una cifra que refleja la actualización por intereses del monto original de la sentencia.

Entre las medidas dispuestas, el juzgado ordenó oficiar al Registro de la Propiedad Automotor para verificar si Lencovich es titular de una camioneta RAM 1500 Laramie 4×4 modelo 2015, y en ese caso trabar embargo sobre el vehículo hasta cubrir $45,9 millones, según su valuación.

También libró oficios al Nuevo Banco del Chaco, al Banco Santander Río –sucursal Resistencia– y a Mercado Libre S.R.L. para embargar los fondos que Lencovich tuviera en cajas de ahorro, cuentas comitentes, plazos fijos u otros productos financieros, hasta cubrir $15,5 millones más los $30,7 millones de costas provisorias, con la aclaración de que la traba efectiva en cualquiera de esas entidades levantaría automáticamente la medida en las restantes.

Lencovich, abogado de extensa trayectoria y exsubsecretario general de la Secretaría General del Chaco durante la gestión de Leandro Zdero, fue electo Defensor del Pueblo el 19 de marzo de 2025 por el voto de la Legislatura del Chaco, mediante el impulso del bloque de diputados del oficialismo y el apoyo de la mayoría de legisladores de la oposición.

Juró en el cargo el 26 de marzo de ese año para desempeñarse por un mandato de cuatro años al frente del organismo encargado de proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos irregulares o negligentes de la administración pública. La sentencia en su contra puede ser apelada.