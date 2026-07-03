El gobierno elige a Kicillof como rival de Milei y sale a polarizar

El gobierno libertario reflotó la estrategia de polarizar con Axel Kicillof, a quien ven como el mejor rival para Javier Milei en un eventual ballotage en 2027.

En una maniobra coordinada, Diego Santilli, Martín Menem y Adrián Ravier salieron a cuestionar al gobernador bonaerense, que por su parte también elige a Milei como el rival ideal.

“Kicillof el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Santilli en su gira debut de entrevistas por los medios oficialistas. “Y el peor ministro de Economía de Argentina”, agregó el jefe de Gabinete, que también sostuvo que Kicillof “no puede garantizar la seguridad en su provincia”.

Por su parte, Menem dijo que Kicillof “como economista fue una catástrofe para la Argentina, el peor ministro de la historia”. El presidente de la Cámara de Diputados incluso propuso proscribirlo: “tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos”.

Más mesurado, el nuevo vocero dijo que “Kicillof asusta a los mercados”. Ravier recordó sus épocas como alumno de Kicillof y también lo definió como “la mente maestra detrás de Cristina Kirchner a la hora de manejar la política económica”. “Le está haciendo mucho daño a la provincia de Buenos Aires”, agregó para no salirse del libreto oficial.

Kicillof convocó a una cumbre y anunció: “No hay sumisión, vamos a las PASO o internas”

LPO contó hace tiempo que en el gobierno de Milei había cierta preocupación porque Kicillof se estaba desinflando en las encuestas y en ese momento el gobernador era el único oponente que le aseguraba la reelección al presidente en un eventual ballotage. Pero la situación cambió y la caída que le produjo a Milei el caso Adorni dejó un escenario más abierto y de incertidumbre. De hecho, algunos sondeos dan arriba a Kicillof.

Tan es así que en el peronismo creen que tienen más chances de ganar en 2027 si Milei va por la reelección, ante la opción de otra candidatura como podría ser Patricia Bullrich. “Cuanto más chocado llegue Milei, mejor para nosotros”, dicen en la oposición.

El problema de Milei es que los encuestadores ya están viendo que el deterioro de la economía le está generando un núcleo de rechazo muy fuerte que podría condenarlo en un ballotage contra cualquier candidato. “Milei tiene casi dos tercios en contra sino mejora el bolsillo pierde el ballotage”, sostienen.

LPO publicó esta semana dos encuestas que muestran que el descontento por la economía ronda el 60% y ese porcentaje se traslada casi íntegro al rechazo a la imagen de Milei y también al techo electoral, que hoy por hoy ronda los 40 puntos.