Kicillof convocó a una cumbre y anunció: “No hay sumisión, vamos a las PASO o internas”

Axel Kicillof convocó este jueves a una cumbre política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su línea interna dentro del peronismo. La reunión fue en La Plata y hasta aquí llegaron intendentes, legisladores y un grupo de diputados nacionales que responden al gobernador.

“No va a haber unidad con condicionamientos”, dijo Kicillof ante unos 60 dirigentes que lo escuchaban. La mención hace referencia a las tensiones con La Cámpora que busca poner condiciones para apoyar la candidatura del gobernador bonaerense.

Cristina Kirchner avisó que Kicillof no es su candidato y por eso en el kirchnerismo piensan en una estrategia electoral. El gobernador respondió de algún modo a esos planteos y dejó en claro en la reunión que el peronismo debe avanzar en una PASO o, en caso de que el gobierno de Milei elimine esa herramienta, definir las candidaturas en una elección interna.

Kicillof sabe que tiene todas las chances de imponerse en una pulseada interna y que eso legitimará definitivamente su candidatura presidencial ante los críticos dentro del peronismo. En La Plata se ilusionaban con una PASO con Jorge Brito, luego con el sanjuanino Sergio Uñac, y también aceptan la competencia interna con alguien del entorno de Cristina.

Recalde y Wado, las opciones del kirchnerismo para ir de vice de Cristina

Mientras tanto, la estrategia del kirchnerismo está en esquivar la interna y amenazan con un lanzar un candidato por afuera. El plan es que la ex presidenta ocupe el primer lugar en una lista y obligar a la justicia electoral a explicitar su impugnación. Esto le dará una enorme centralidad a la ex presidenta que estará en los afiches y quizás en la Boleta Única en Papel. En ese esquema la incógnita pasa por quién será el candidato a vice. LPO adelantó que suenan Mariano Recalde y Wado De Pedro.

Mientras tanto, Kicillof evita hablar de su candidatura, pero se muestra como el líder de un espacio que pica en punta para derrotar a los libertarios y lograr que el peronismo vuelva al poder en 2027.

El MDF nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo.

“Nuestro espacio -el MDF- nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”, dijo el gobernador en el plenario y pidió a sus dirigentes que no respondan a las agresiones. “Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación: nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, dijo.

Bianco cruzó a Máximo y dijo que el candidato del peronismo debe definirse en una PASO

El gobernador le viene pidiendo a sus dirigentes que no salgan a responder a los cuestionamientos de La Cámpora. En particular después del discurso de Máximo Kirchner en Parque Lezama donde dijo que quiere “tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”. En ese acto, Máximo lanzó duras críticas a Kicillof. “Los que todos los días hablan de la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo, esa es la verdad”, reprochó.

El gobernador crece en las encuestas al tiempo que Milei pierde adhesiones. Los analistas explican la caída de la imagen del Presidente, que en algunas encuestas llegó a su nivel más bajo, a que los datos macroeconómicos que festeja el gobierno son irrelevantes frente al bolsillo golpeado de la gente.