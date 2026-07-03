El PRO se conformaría con ser colectora de Milei para votar la eliminación de las PASO

El PRO divulgó este viernes un comunicado con el detalle de la agenda parlamentaria que está dispuesto a impulsar en el Congreso con un mensaje envenenado hacia el gobierno: no incluyó la eliminación de las PASO en su temario.

Aunque el temario glosado por los macristas pareció una declaración hostil contra el oficialismo, en el gobierno ya hubo conversaciones con el partido de Macri para avanzar con la reforma política.

En la Rosada anticiparon a LPO que “el PRO quiere acordar en la Ciudad y aspira a tener una colectora a nivel nacional”. “Si les damos eso, votan la suspensión o eliminación, es 100% político”, planteó una fuente al tanto de las conversaciones.

De hecho, Karina Milei reunió a los bloques de diputados y senadores libertarios esta semana y mencionó la reforma política, entre los tres temas prioritarios de la Casa Rosada. Incluso, la hermana presidencial mandó a Diego Santilli al Senado para negociar con los aliados el tratamiento de la supresión de las primarias.

Sin embargo, el partido de Mauricio Macri expuso la fractura con Javier Milei. “La reforma política que pide el gobierno nosotros no la vamos a acompañar, sí vamos a debatir y ver qué se puede modificar pero no vamos a votar la eliminación de las PASO”; dijo el senador macrista Martín Göerling.

Los 12 diputados del PRO, la barrera del gobierno para eliminar las PASO

En la Cámara alta, el PRO cuenta con tres legisladores pero si otros bloques aliados se plegaran a su planteo, sumándose al rechazo que promueve la bancada del peronista José Mayans, el proyecto de reforma quedaría comprometido.

En Diputados, Cristian Ritondo lidera un grupo de 12 miembros y no hay síntesis sobre la eliminación de las PASO. “No hay postura unificada dentro del PRO”, dijeron a LPO.

Uno de los legisladores que integra el bloque explicó que “el PRO no está de acuerdo con la eliminación, pero se pueden analizar cambios”. “Una opción sería que dejen de ser obligatorias pero es una discusión que todavía no está saldada”, sostuvo.

La resistencia macrista es un desafío para Santilli, que encaró una negociación por este tema con los gobernadores para evaluar el canje de la eliminación de las primarias por el regreso de las colectoras, tal como anticipó LPO en exclusiva. “Lo de las colectoras todavía no se habló en el bloque”, comentó un diputado.

La reforma política que pide el gobierno nosotros no la vamos a acompañar, sí vamos a debatir y ver qué se puede modificar pero no vamos a votar la eliminación de las PASO.

La jugada de Karina, encargándole al flamante jefe de gabinete que avance contra las PASO, obedece a la preocupación del gobierno por encontrar las condiciones para que Milei pueda disputar las elecciones con chances de revalidarse en la Presidencia, algo que parece complicado si su imagen sigue cayendo en las encuestas. Esa es, precisamente, la razón que más irrita al PRO: “se discuten las reglas de juego de la competencia electoral pero hay que pensar más allá de las elecciones del año que viene”, se quejó un legislador ante LPO.

En Balcarce 50 alegan que la idea de primarias no obligatorias es una burla. “La PAS cuesta casi lo mismo que las PASO y es una elección más”, aseguran.

Un ministro de Milei se muestra confiado: “El Presidente solo quiere eliminar la PASO y los auspicios políticos, las dos cosas que odia la gente de las elecciones”.